　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

衝突再爆發！中印新一輪會談展開　內幕曝光「中方要求印方撤軍」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中印,克什米爾邊境地區。印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印西段邊境於8月31日再度爆發衝突，雙方互控對方先發起「挑釁軍事行動」。中印9月1日恢復舉行旅長級指揮官會談，兩國將討論一系列問題，包括中國要求印度軍隊，離開一些中國聲稱被印度軍隊佔領的地方。

據印度媒體「Zee News」報導，中印軍隊8月29日晚至30日，在拉達克（Ladakh）東部班公錯湖北岸再度發生衝突與對峙，雙方旅級指揮官正在丘舒爾（Chushul）召開指揮官會議，試圖緩解當地的緊張局勢。

報導引述消息人士稱，會談於9月1日上午10時在中印邊界印度一側的丘舒爾（Chushul）開始。中印兩國將討論一系列問題，包括中國要求印度軍隊離開一些中國聲稱被印度軍隊佔領的地方。

印度陸軍發言人安納德（Col Aman Anand）指出，印度軍隊致力於通過對話維護和平與安寧，但也同樣決心保護印度的領土完整。

印度國防部8月31日表示，8月29日夜間至30日凌晨，中國人民解放軍違反先前在拉達克東部對峙期間，經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁軍事行動改變現狀；印度軍隊先發制人，在班公湖南岸採取措施加強了印度的陣地，挫敗中國單方面改變地面事實的意圖。

中方則反駁印方說法。解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校8月31日指出，當晚印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張；印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。

▲▼印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝。（圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter）

▲印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝的畫面曝光。（圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter）

有報導說，中國已在距離拉達克東部310公里的新疆和田空軍基地部署匿蹤戰機殲20及一些關鍵戰略武器裝備。目前，印度指控中國部隊越過中印實際控制線企圖占領班公錯湖北岸，而中國則指控印度越過中印實際控制線占領班公錯湖南岸的「中國領土」。

中印部隊從5月初在拉達克東部發生對峙後，迄今已超過3個月，但在完成6月15日爆發45年以來最嚴重衝突的加萬谷（Galwan Valley）等地的第一階段撤軍後，雙方在班公錯湖和德普桑（Depsang）平原的撤軍陷入分歧，因此7月14日之後，中印部隊就不再後撤，甚至又開始在中印實際控制線一帶增加兵力部署。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
公海激情大戰！20歲A女星陪睡富豪「春宮片被偷拍」下場精神崩
快訊／囚禁少女66hrs「拒夜間偵訊」　羅嫌今早移送雄檢複訊
揪心！湖南3歲童獨自搭電梯身亡　拍門求助最後身影曝光
美國防部發布中國軍力報告「揭侵台4路線」　重申6保證對台軍售
Sandy熱戀4年「廣告公司CEO男」正面曝光！　深夜甜蜜回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

衝突再爆發！中印新一輪會談展開　內幕曝光「中方要求印方撤軍」

海軍：《環球時報》稱美艦進澎湖水道是假消息

北京大學「南海感知計畫」指：美軍驅逐艦行經「澎湖以東」海域

印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

解放軍山東艦航母今出港　赴渤海「艦機融合訓練」

解放軍4海域軍演　央視點名「震懾台獨及分裂行為」

美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

南海局勢緊張　陸官媒總編：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

3導彈「擊沉艦艇」超震撼畫面曝光！　10國環太平洋軍演完美落幕

首戰即終戰？共軍飛彈射程涵蓋全台灣　3大罩門「無力全面犯台」

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

衝突再爆發！中印新一輪會談展開　內幕曝光「中方要求印方撤軍」

海軍：《環球時報》稱美艦進澎湖水道是假消息

北京大學「南海感知計畫」指：美軍驅逐艦行經「澎湖以東」海域

印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

解放軍山東艦航母今出港　赴渤海「艦機融合訓練」

解放軍4海域軍演　央視點名「震懾台獨及分裂行為」

美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

南海局勢緊張　陸官媒總編：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

3導彈「擊沉艦艇」超震撼畫面曝光！　10國環太平洋軍演完美落幕

首戰即終戰？共軍飛彈射程涵蓋全台灣　3大罩門「無力全面犯台」

連蔣介石都不怕的奇女子！1句話打掉圓山飯店重蓋　成本暴增2.5億

他帶女友吃牛排「看到2字」秒被分手　網友一致認證最妙神招！

屏東小琉球驚見豬屍　海巡著防護衣就地掩埋消毒

「2020澎湖國際風箏節」7大活動亮點曝光　特技風箏表演還能免費DIY

台股早盤上漲82點！iPhone新機備貨　蘋概三王開盤齊漲

俄又影響美國大選！臉書抓包「偽新聞組織」：專瞄準英美左派選民

Nissan Juke宣告在台完售！全新第2代車型預計11月發表

夏天晚上總是睡不好？這些「失眠地雷」要小心　水喝太少也上榜

貨櫃車汐止大同路上迴轉失敗　巨大車身「歪向一邊」擋上班車潮

軟爛尪車震小三！嫩妻「原諒還幫選妃」：每人只能做1次　她懷上第2胎

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

軍武熱門新聞

印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

胡錫進：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

南海感知計畫：美驅逐艦行經澎湖以東

《環球時報》稱美艦進入澎湖水道為假消息

3導彈「擊沉艦艇」震撼畫面曝光

衝突再爆發！中方要求印方撤軍

美E2C「鷹眼」預警機墜毀　機組員跳傘逃

首戰即終戰？共軍無力全面犯台

小精靈無人機回收　結合運輸機變航母

解放軍山東艦航母出港　今赴渤海

南海對峙3結局　最糟狀況：東協分裂

解放軍軍演頻頻　央視：震懾台獨

美專家：中國攻台恐淪另一個越戰

即／硬漢館長回來了！手術隔天開霸氣直播

更多熱門

相關新聞

印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

中印西段邊境於8月31日再度爆發衝突，雙放互控對方先發起「挑釁軍事行動」。不過在推特上瘋傳一段影片，印軍在中印邊境揮舞圖博（藏族）精神象徵的雪山獅子旗慶祝的影片。英國媒體也指出，印軍佔領了班公錯湖南部高地。

中印摩擦　王毅：堅定維護主權

中印摩擦　王毅：堅定維護主權

印控解放軍挑釁　邊境衝突內幕曝光

印控解放軍挑釁　邊境衝突內幕曝光

網傳中印衝突解放軍「烈士之墓」照

網傳中印衝突解放軍「烈士之墓」照

解放軍殲-20部署新疆南部　逼近中印爭議領土

解放軍殲-20部署新疆南部　逼近中印爭議領土

關鍵字：

中印中印邊境中印衝突

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

郭雪芙小三扶正！穩交孫其君過夜

15歲小小彬升高中了！

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面