衝突再爆發！中印新一輪會談展開　內幕曝光「中方要求印方撤軍」

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印西段邊境於8月31日再度爆發衝突，雙方互控對方先發起「挑釁軍事行動」。中印9月1日恢復舉行旅長級指揮官會談，兩國將討論一系列問題，包括中國要求印度軍隊，離開一些中國聲稱被印度軍隊佔領的地方。

據印度媒體「Zee News」報導，中印軍隊8月29日晚至30日，在拉達克（Ladakh）東部班公錯湖北岸再度發生衝突與對峙，雙方旅級指揮官正在丘舒爾（Chushul）召開指揮官會議，試圖緩解當地的緊張局勢。

報導引述消息人士稱，會談於9月1日上午10時在中印邊界印度一側的丘舒爾（Chushul）開始。中印兩國將討論一系列問題，包括中國要求印度軍隊離開一些中國聲稱被印度軍隊佔領的地方。

印度陸軍發言人安納德（Col Aman Anand）指出，印度軍隊致力於通過對話維護和平與安寧，但也同樣決心保護印度的領土完整。

印度國防部8月31日表示，8月29日夜間至30日凌晨，中國人民解放軍違反先前在拉達克東部對峙期間，經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁軍事行動改變現狀；印度軍隊先發制人，在班公湖南岸採取措施加強了印度的陣地，挫敗中國單方面改變地面事實的意圖。

中方則反駁印方說法。解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校8月31日指出，當晚印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張；印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。

▲印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝的畫面曝光。（圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter）

有報導說，中國已在距離拉達克東部310公里的新疆和田空軍基地部署匿蹤戰機殲20及一些關鍵戰略武器裝備。目前，印度指控中國部隊越過中印實際控制線企圖占領班公錯湖北岸，而中國則指控印度越過中印實際控制線占領班公錯湖南岸的「中國領土」。

中印部隊從5月初在拉達克東部發生對峙後，迄今已超過3個月，但在完成6月15日爆發45年以來最嚴重衝突的加萬谷（Galwan Valley）等地的第一階段撤軍後，雙方在班公錯湖和德普桑（Depsang）平原的撤軍陷入分歧，因此7月14日之後，中印部隊就不再後撤，甚至又開始在中印實際控制線一帶增加兵力部署。