國際青年防救災研習　21國學員合作任務完成

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2020國際青年防救災研習營於 9月1日至4日舉行，這群在台灣各地就讀相關科系、或對防救災有興趣的82位學員，來自歐洲、亞洲、美洲、非洲共21國，9月4日是營隊最後一天，各組透過簡報分享他們的規劃與過程。

這群國際青年學子中，成功大學共有18位學生參加，正在進行水利系博士後研究的阮氏垂玲(NGUYEN THI THUY LINH)表示，希望自己在學術研究之餘投入志工服務，因此多元參加公益組織，參加研習營除了希望認識慈濟的救災工作，這次也報名「供水衛生組」，希望能發揮專長幫到大家，並從中學習。

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▲來自21國學員團結合作，完成任務。

來自南非的何嫣達(Mazibuko Nondumiso Ayanda) 表示，雖然過去知道一些防救災資訊，但營隊課程的專業講師分享，能幫助自己融會貫通。何嫣達就讀慈濟大學醫學檢驗生物技術學系碩士班，這次被分配到「餐食水暖組」，負責用汽化爐就地取材煮水，以及切菜，19歲就來台灣讀書的他還沒有機會跟著非洲慈濟志工投入慈善工作，他希望畢業後回到南非可以發揮所學，何嫣達說：「行動餐車很有意思，像非洲的環境如果有這樣的機器會很實用。」

▲來自南非的何嫣達這次被分配到「餐食水暖組」，負責用汽化爐就地取材煮水。

來自各國的青年要在短時間內完成分組任務，除了團隊合作，更要有效率的溝通，只是，雖然都用英文溝通，仍有意外的小插曲。當住屋組透過對講機請物管運輸組提供螺絲與螺絲帽(nut and bolt)，物管運輸組表示沒有堅果(nut)，並且納悶：「為什麼蓋房子要堅果?如果是負責煮餐的組別需要，才合理啊！」直到多次溝通後，才發現是雙方的英文用法不同。

來自貝里斯的黛咪(Delmi Yojana Cornelio)在師大讀碩士班，黛咪指出，貝里斯經常有颶風、水災、土石流等災害，因此希望在研習中學習防救災，平時喜歡戶外活動包含踢足球、划獨木舟的黛咪得知「住屋組」將在陽光下蓋房子，很興奮地報名要蓋組合屋。原本以為7個人可以很快蓋好一間組合屋，沒想到花了很多時間。黛咪分享自己原本腸胃不適，但當決定做一件事情，就一定要做到好，因此當駐營醫師協助他緩解身體的不適後，他還爬上梯子認真鎖屋頂的螺絲。黛咪表示，平時都有在做老幼關懷的志工服務，在活動裡感覺到每個人都很好、很溫暖，未來期待能有機會繼續當志工。

▲來自貝里斯的黛咪爬上梯子，認真鎖屋頂上的螺絲。

▲來自各國的青年要在短時間內完成分組任務，其中「住屋組」要在一個下午蓋好一間組合屋。

慈濟慈善事業基金會災防組組長呂學正表示，這梯營隊學生有超過六成是博碩士班學生，因此他們面對問題的分析、整合的能力相對較強。透過課程設計，在對災害的認識、取得資訊、災後援助行動的整套規劃比較完整。這些在台灣求學的國外學生，有學員也表示期待未來能將這些慈悲科技帶回國家，幫助當地人。

▲國際青年們一個下午共同完成蓋組合屋、置放福慧床、搭帳棚。