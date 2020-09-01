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「鼓」舞祈福 ！ 優人神鼓在花蓮靜思堂震撼「鼓」動

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▲▼慈濟與花蓮縣文化局合辦「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」，8月29日邀優人神鼓在花蓮靜思堂向防疫英雄感恩、為天下萬物祈福。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

出神入化的武術、震撼天籟的鼓動、優質專業的劇場、如影如幻的舞蹈、搭配安定人心的淨心虔誠祈福， 2020年8月29日晚上的花蓮靜思堂，一場集藝術、人文、祈願，傳遞安定、正向、祝福力量的「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」祈福會，在鼓舞律動中展開。

「善」－是一念慈悲的清流。「靜」－是一股溫柔的力道。「定」－是一道堅定的力量！「那天，我坐著，就只是坐著，眼前出現一片光，我不知所措；我看見我，許多的我。」這是優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀在某次閉關後所寫下的領悟，在《金剛心》呈現。

由慈濟基金會與花蓮縣文化局合辦之「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」，8月29日邀約優人神鼓在花蓮靜思堂透過「祈福四部曲」，邀約民眾共同為天下祈福。晚上《金剛心》透過武術、擊鼓、劇場、舞蹈及音樂，傳遞安定、正向、祝福，最後由靜思精舍法師帶領全體祈福，向防疫英雄感恩、為天下萬物祈福。

▲▼慈濟與花蓮縣文化局合辦「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」，8月29日邀優人神鼓在花蓮靜思堂向防疫英雄感恩、為天下萬物祈福。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會顏博文執行長表示，透過這個感恩祈福會，感恩所有從今年1月到現在投入防疫的人員，感恩今天所有人一起來共襄盛舉，希望帶動感恩、祈福，讓善念共振。

花蓮縣長徐榛蔚表示，我們常說：「凡是人，皆需愛，天同覆，地同載」，在佛教則說「無緣大慈，同體大悲」，愛是平等的、慈悲也是平等的，感恩慈濟對於全球防疫物資劍及履及包含對花蓮縣政府姊妹城市的支援與協助。慈悲的力量無限，讓我們一起把這慈悲力量、善的力量，傳播到世界每個角落。

除了8月29日晚上的「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」祈福會外，優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀8月29日下午分享「道藝合一 用禪鼓演繹的生命修練」，除了提到優人神鼓的訓練過程，也導讀《金剛心》與分享創作過程，在某一次閉關後寫下：「那天，我坐著，就只是坐著，眼前出現一片光，我不知所措；我看見我，許多的我。」

「優」在中國傳統戲曲的意思是「表演者」，「神」是在高度專注下進入的一種寧靜、無我狀態，「優人神鼓」亦即「在自己的寧靜中擊鼓」。2020年初，世界各地受到新冠疫情影響，時序已到秋天，200多個日子以來，人類的生活也改變了。慈濟與花蓮縣文化局邀請優人神鼓8月29日在花蓮靜思堂透過「祈福四部曲」─「觀照自省 神聖舞蹈」、「生命修練 專題講座」、「靜心慢行 雲腳洄瀾」、「善念共振 感恩祈福」，帶領民眾沉澱身心、反觀自性。

▲▼慈濟與花蓮縣文化局合辦「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」，8月29日邀優人神鼓在花蓮靜思堂向防疫英雄感恩、為天下萬物祈福。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟與花蓮縣文化局合辦「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」，8月29日邀優人神鼓在花蓮靜思堂向防疫英雄感恩、為天下萬物祈福。（圖／慈濟基金會提供）

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