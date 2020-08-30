慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

▲「靜思智慧語‧好話遍寰宇」音樂人文饗宴暨吉祥月祈福會，於慈濟台南靜思堂舉行，市長黃偉哲出席致意，感謝慈濟人對社會的關懷與貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「靜思智慧語‧好話遍寰宇」音樂人文饗宴暨吉祥月祈福會，30日於慈濟台南靜思堂舉行，台南市長黃偉哲出席致意，感謝慈濟人對社會的關懷與貢獻，讓愛傳遞至需要被照護的各個角落，也期許未來台南市政府攜手慈濟，進一步擴大公益關懷的力量。



黃偉哲市長表示，非常感謝慈濟的師兄姐用心舉辦音樂會，台南場有將近3千位鄉親參與，相信能夠讓社會獲得正向教化、人心獲得平靜。更感謝慈濟的師兄姊，不管在心靈的沉靜及生態環境的維護工作都不遺餘力，未來市府也會盡全力協助配合，一同打造台南成為有愛的城市。



黃偉哲市長進一步表示，慈濟不僅在台灣幫助了許多民眾，更擴及全世界許多國家，只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步，這是我們要學習的精神；未來希望藉著與慈濟基金會簽訂的備忘錄合作基礎，把防災教育、生態環保、慈善關懷及公益人文等工作推行得更徹底，讓市民更加感受到社會上的溫暖與愛。



目前正值農曆7月期間，慈濟基金會指出，依循佛教信仰的脈絡來看，是歡喜吉祥、感恩孝親的月份，因此期許人人值此月份，更應提起正念思維、凝聚善念、培養慈悲，才是真切發揮普渡眾生的用意。



據了解，1989年，慈濟護專創校開學前，何國慶先生擔任開校典禮召集人，決定出版一本證嚴上人法語和大眾結緣。之後經由文化界高信疆先生及一群慈濟志工的努力，第一次將證嚴上人的平日開示，以語錄的方式彙輯成冊，並經證嚴上人定名為《靜思語》。



今年《靜思語》發行已邁入第31年，並翻譯成22種語言，銷售超過8百萬本。靜思書軒營運長蔡青兒說：「靜思好話音樂會，最大的心意就是希望人人都能熟讀並實踐，因此將陸陸續續在台灣各地舉辦，讓更多社會大眾有機會接觸，一起來品味書中的每一句話，每一句話就像一盞明燈，指引著我們人生的方向」。



今日靜思好話音樂會，包括仁德區長黃素美、安平區長賴青足、龍崎區長蕭琇華、關廟區代理區長凃秀惠、台南慈濟高中校長姚智化、仁德國小校長李培瑜及市議員許又仁、杜素吟等貴賓皆到場共襄盛舉。

・一抹逆齡