　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「靜思智慧語‧好話遍寰宇」音樂人文饗宴暨吉祥月祈福會，於慈濟台南靜思堂舉行，市長黃偉哲出席致意，感謝慈濟人對社會的關懷與貢獻，讓愛傳遞被照護各角落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「靜思智慧語‧好話遍寰宇」音樂人文饗宴暨吉祥月祈福會，於慈濟台南靜思堂舉行，市長黃偉哲出席致意，感謝慈濟人對社會的關懷與貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「靜思智慧語‧好話遍寰宇」音樂人文饗宴暨吉祥月祈福會，30日於慈濟台南靜思堂舉行，台南市長黃偉哲出席致意，感謝慈濟人對社會的關懷與貢獻，讓愛傳遞至需要被照護的各個角落，也期許未來台南市政府攜手慈濟，進一步擴大公益關懷的力量。

黃偉哲市長表示，非常感謝慈濟的師兄姐用心舉辦音樂會，台南場有將近3千位鄉親參與，相信能夠讓社會獲得正向教化、人心獲得平靜。更感謝慈濟的師兄姊，不管在心靈的沉靜及生態環境的維護工作都不遺餘力，未來市府也會盡全力協助配合，一同打造台南成為有愛的城市。

黃偉哲市長進一步表示，慈濟不僅在台灣幫助了許多民眾，更擴及全世界許多國家，只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步，這是我們要學習的精神；未來希望藉著與慈濟基金會簽訂的備忘錄合作基礎，把防災教育、生態環保、慈善關懷及公益人文等工作推行得更徹底，讓市民更加感受到社會上的溫暖與愛。

目前正值農曆7月期間，慈濟基金會指出，依循佛教信仰的脈絡來看，是歡喜吉祥、感恩孝親的月份，因此期許人人值此月份，更應提起正念思維、凝聚善念、培養慈悲，才是真切發揮普渡眾生的用意。

據了解，1989年，慈濟護專創校開學前，何國慶先生擔任開校典禮召集人，決定出版一本證嚴上人法語和大眾結緣。之後經由文化界高信疆先生及一群慈濟志工的努力，第一次將證嚴上人的平日開示，以語錄的方式彙輯成冊，並經證嚴上人定名為《靜思語》。

今年《靜思語》發行已邁入第31年，並翻譯成22種語言，銷售超過8百萬本。靜思書軒營運長蔡青兒說：「靜思好話音樂會，最大的心意就是希望人人都能熟讀並實踐，因此將陸陸續續在台灣各地舉辦，讓更多社會大眾有機會接觸，一起來品味書中的每一句話，每一句話就像一盞明燈，指引著我們人生的方向」。

今日靜思好話音樂會，包括仁德區長黃素美、安平區長賴青足、龍崎區長蕭琇華、關廟區代理區長凃秀惠、台南慈濟高中校長姚智化、仁德國小校長李培瑜及市議員許又仁、杜素吟等貴賓皆到場共襄盛舉。

一抹逆齡

請繼續往下閱讀...
ET快訊
好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退貨！　離譜母子1理由強辯
國一少女新竹失聯！最後定位竟在台北中正區　母再公布特徵急尋人
林志玲悄現身球場給驚喜！　邊拍邊揮舞...AKIRA嚇到
風箏上天撒糖果！24m領航剛升空「捲童狂甩」　她：準備中就出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

鐵道局壓斷電車線！台鐵「台南－保安」東西線誤點　旅客等到傻了

台中停車場「尚有1位」！他繞一圈傻眼　進場2分25秒被陰：有低消

8/31早上9點四大超商開放登記！60萬份紙本藝FUN券準備好了

土石流級毀容！外籍移工爽坐沙雕拍照「天鵝痛失伴侶」

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退貨！離譜母子1理由強辯　網轟：可恥

男童「詭異水母漂」臉發白！他用6步SOP成功救醒　網讚：戰勝害怕

一直往內看！深山露營「多1個男孩」她毛炸　兒回：2年前就看過祂

女童遭風箏捲上天31秒「大旋轉後落地」！ 物理師揭瞬間拉起關鍵

膨脹中的「梅莎」動了！開學日甩雨彈灌北台　各地午後雷雨恐更強

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

鐵道局壓斷電車線！台鐵「台南－保安」東西線誤點　旅客等到傻了

台中停車場「尚有1位」！他繞一圈傻眼　進場2分25秒被陰：有低消

8/31早上9點四大超商開放登記！60萬份紙本藝FUN券準備好了

土石流級毀容！外籍移工爽坐沙雕拍照「天鵝痛失伴侶」

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退貨！離譜母子1理由強辯　網轟：可恥

男童「詭異水母漂」臉發白！他用6步SOP成功救醒　網讚：戰勝害怕

一直往內看！深山露營「多1個男孩」她毛炸　兒回：2年前就看過祂

女童遭風箏捲上天31秒「大旋轉後落地」！ 物理師揭瞬間拉起關鍵

膨脹中的「梅莎」動了！開學日甩雨彈灌北台　各地午後雷雨恐更強

中職／統一獅簽約新進度　李慶隆下周報到

女星機場遭「代拍」衝撞！　畫面曝光…章子怡一看怒斥：早晚出事

她半年狂掉10kg嗨翻！健檢醫「雞婆1句話」竟揪出「致命癌王」

中職／翁瑋均9勝超乎預期　安定感向王溢正看齊

挑戰鬼月禁忌！　國民女友「殺很大」砸80萬晉升有車族

模里西斯重油外洩　海豚媽媽不離瀕死寶寶影片曝...最後母子雙亡

巴薩擔心敗訴妥協了？　英媒曝球團同意2.5億英鎊出售梅西

52歲伊能靜眼周零細紋　關鍵就是每天用兩種眼霜、冰鎮按摩

蔡英文開寬美豬牛後　美亞太助卿與蕭美琴、王美花展開經貿研討

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

2300元一秒脫單　30公斤是欲望的重量

梅莎今晚飆車北上⋯開學日灌雨彈

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

快訊／館長委任黃國昌擔任律師！

南寮放風箏「空中遭猛甩」她目擊嚇傻

風王「梅莎」不排除轉強　今晚開始有雨

館長挨3槍滾下車！助理還原始末

周日口罩懶人包　想買中衛就跑這！

更多熱門

相關新聞

台南超前部署推動國產豬標誌政策

台南超前部署推動國產豬標誌政策

因應總統蔡英文宣布2021年1月開放美國豬肉、牛肉進口，台南市快速推動超前部署政策，市長黃偉哲要市政團隊，督促相關店家全面落實食安及食品標示相關規定。

台南市長黃偉哲推銷全面採用國產豬

台南市長黃偉哲推銷全面採用國產豬

台南婦駕休旅車擦撞側翻「卡巷弄」　女兒頭傷送醫

台南婦駕休旅車擦撞側翻「卡巷弄」　女兒頭傷送醫

擴大開放美豬美牛進口台南加強食安配套

擴大開放美豬美牛進口台南加強食安配套

黃偉哲扮「台南隊長」歡迎來台南報復性消費

黃偉哲扮「台南隊長」歡迎來台南報復性消費

關鍵字：

慈濟音樂會黃偉哲台南有愛城市

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

中彈後43小時　館長首現身曝照片

完整影片曝　新竹3歲女童遭風箏捲上天

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

館長槍擊後首直播　助理曝現況

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面