優人神鼓「祈福共振」　將在花蓮靜思堂感動登場

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

在後山的花蓮，不僅有好山、好水、好人文，更有國際級藝文展演團體的專業講座與動感祈福表演！

由花蓮縣政府文化局與慈濟基金會合辦「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」，於8月29日在花蓮靜思堂演出。透過系列活動的「祈福四部曲」，呈現專業演繹感受的講座分享、感恩的祈福演繹，帶給民眾不一樣的人文、藝術與祈福融合的感動。

8月27日，優人神鼓團隊特別來到花蓮靜思堂舉行正式公演前記者會，包括優人神鼓創辦人劉若瑀、慈濟基金會執行長顏博文、花蓮縣府文化局副局長曾之妤等人出席，優人神鼓團員也在雨中呈現一段曲目。

27日在花蓮靜思堂道侶廣場舉辦的優人神鼓公演前記者會上，首先由黎民教養院「睦福樂團」以小粉絲身分擊非洲鼓。「睦福樂團」是由一群花蓮黎明教養院的心智障礙院生所組成的樂團，樂團名稱出自於《聖經》：「使人和睦的人有福了」。「睦福樂團」曾在全國身心障礙比賽中獲得音樂組冠軍，更曾應邀在總統府、台灣各大演藝廳演出，數度受邀到海內外表演。

黎明教養院院長邱淑義表示，這群小孩很喜歡非洲鼓，他們接觸了音樂，反而有了生命力，透過非洲鼓的節奏展現了自信，也有機會和社區合作、互動，這是我們在帶動他們學習中，看到豐碩的成果。8月29當天也會有師生與家長代表共50名前來觀賞《金剛心》，謝謝有這樣一個美好的機會。

▲慈濟基金會執行長顏博文曾向優人神鼓學打鼓，感觸很大。

慈濟基金會執行長顏博文分享自己在企業界服務時，曾向優人神鼓學打鼓，感觸很大，因為優人神鼓不是只有打鼓，而是強調三打─打拳、打禪、打鼓，所以演出都是融合內在修行、身體肢體表演所呈現的藝術之美，對大眾有啟發作用。顏博文表示，希望透過這場演出，能讓大家得到溫馨、祈福、感恩。

花蓮縣府文化局副局長曾之妤提到今年因為新冠病毒疫情，所有大型活動暫停或縮小規模，好在台灣防疫工作做得很好，6月就能開始陸續恢復。曾之妤指出，優人神鼓是享譽國際的團隊，創作非常多、非常棒的作品，作品融合拳擊技術、樂曲、戲劇、吟唱等，感恩慈濟讓花蓮鄉親不用到北部就能有機會看到優人神鼓。

優人神鼓創辦人劉若瑀感恩慈濟邀約來慈善公演，花蓮靜思堂道侶廣場很適合作為戶外演出，劉若瑀指出，慈濟一直協助台灣善的力量，這鼓力量是無形的，不只有人與人之間，而是善的力量的產生、天地共鳴。

劉若瑀表示，台灣人的心是敞開的，想要幫助別人的，這就是撼天動地的力量，也能保護台灣這個美麗的島嶼，讓我們安心生活著，希望這個力量能傳遞到各地。

▲優人神鼓創辦人劉若瑀感恩慈濟邀約來慈善公演，希望這鼓祈福力量能傳遞到各地。

優人神鼓8月29日在花蓮靜思堂透過「祈福四部曲」─「觀照自省 神聖舞蹈」、「生命修練 專題講座」、「靜心慢行 雲腳洄瀾」、「善念共振 感恩祈福」，晚上的《金剛心》包含七個曲目：〈金剛音聲〉、〈金剛王寶劍〉、〈探竿影葉〉、〈渡河〉、〈踞地獅子吼〉、〈持劍之心〉、〈吉祥舞〉。帶領民眾沉澱身心、反觀自性。

透過一整天的「祈福四部曲」邀約民眾祈福，部分活動票券上線就被索取一空。歡迎民眾出席15:30-16:30的「生命修練 專題講座」，優人神鼓創辦人劉若瑀將分享「道藝合一 用禪鼓演繹的生命修練」。晚上「善念共振 感恩祈福」主題《金剛心》，慈濟加碼座位，無論是戶外、室內，均有架設螢幕，邀約民眾闔家蒞臨前來感受正能量，一起向防疫英雄感恩、為天下祈福。

為疏運交通，當天安排接駁車往返花蓮縣立體育場(小巨蛋)到花蓮慈濟醫院，接駁時間為17:30-19:30，20:30-22:00，開車的民眾可於報到處領取停車證，可至指定停車場免費停車。

▲由花蓮縣政府文化局與慈濟基金會合辦「優‧慈濟‧洄瀾─感恩祈福善念共振」，於8月29日在花蓮靜思堂演出。