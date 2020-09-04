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▲報復性國旅啟動！Sony全新智慧降噪耳機，把聽覺旅程升級頭等艙。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲全球疫情持續延燒，台灣人的旅遊動能全部爆發在國內觀光消費。（圖／ETtoday資料照）

記者黃稜涵／採訪報導

全球疫情持續延燒出國禁令尚未解除，台灣民眾的旅遊動能全部爆發在國內觀光，不論是搭飛機到澎湖看花火、到馬祖看藍眼淚，還是坐高鐵、臺鐵趴趴走，說到旅遊必備品，你會想的是暈車藥、頸枕或是行動電源呢？知名3C品牌Sony提出新解答，用全新的智慧降噪耳機，幫你把旅程的舒適度升級為頭等艙。

▲知名3C品牌 Sony 認為，智慧降噪耳機是旅遊必備品，幫你把旅程的舒適度升級為頭等艙。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

不論是搭乘飛機、高鐵、火車或是遊覽車，噪音總是讓人精神緊繃、備感勞累，Sony WH-1000XM4透過獨家QN1降噪處理器與噪訊偵測器搭配最新的藍牙晶片，以每秒超過700次的頻率持續運算、調整音訊，抵銷掉外在的環境噪音，達到最佳化的智慧降噪效果，讓你整個人融入音樂世界，遠離一切干擾。



Sony WH-1000XM4使用上也相當便利，若想要調整音樂、變更曲目時，靠指尖滑動耳罩上的觸控面板就能輕鬆搞定，無須另外拿出手機來調整。而在降噪功能開啟下，有30小時的超強電力，搭配上自然服貼的耳罩設計，戴起來舒適柔軟，適合長時間配戴，長途旅程也可以一路舒適享受降噪。

▲想要調整音樂、變更曲目時，靠指尖滑動耳罩上的控制面板就能輕鬆搞定。

由海內外重度商旅客兼ITIS唯客樂旅行社負責人&潛水貨倉負責人Fred ，帶著我們一起體驗Sony全新主動式智慧降噪耳機WH-1000XM4，並且分享他實際使用WH-1000XM4的心得。

▲由海內外重度商旅客兼ITIS唯客樂旅行社負責人&潛水貨倉負責人Fred ，帶著我們一起體驗Sony全新主動式智慧降噪耳機WH-1000XM4。

Fred表示，「Sony WH-1000XM4的功能非常強大，尤其是降噪功能，讓我可以在旅途中專心工作，不受到外界的干擾，這款耳機還有一個彈性音效控制，可以透過辨識地點和當前的行為自動地去切換耳機的降噪模式；譬如我經常待在辦公室，透過GPS定位，它可以知道我人正在辦公室，並切換成我自行設定的辦公室音效；除了透過GPS地點辨識外，耳機也可以透過行為辨識來切換降噪模式，例如我在搭乘大眾交通工具的時候，它也可以自動判斷並切換成搭乘交通工具預設的降噪模式」。

▲Sony WH-1000XM4的「彈性音效控制」，除了GPS地點辨識外，也可以透過行為辨識來切換降噪模式。

Fred也表示：「當旅程結束提著大包小包想買咖啡時，當與店員點餐對話時也不需特地拿下耳機，WH-1000XM4搭載了全新功能『Speak to Chat聊天模式』只要你開口說話，耳機就會自動暫停音樂並收進環境音，方便你與他人進行對話，完全不用拿下耳機，特別是雙手都有東西時，是非常便利的功能。」

▲Sony WH-1000XM4全新功能「Speak to Chat聊天模式」只要你開口說話，耳機就會自動暫停音樂並收進環境音。當使用者一段時間停止說話，音樂將自動繼續播放（預設為等待30秒，使用者可透過 Headphones Connect APP 調整設定）

另外Sony WH-1000XM4的「多點連接」功能，可同時配對兩個藍牙裝置，從手機切換成電腦完全不用重新配對，對於使用者來說超級加分！Fred進一步說明，「我本來在使用手機聽音樂，突然工作上有一個需要用電腦跟客戶連線的視訊會議，Sony WH-1000XM4會聰明切換，無縫接軌從手機切換到電腦上，完全不需要穿脫耳機，也不用斷線後再重新連線，真的很方便」。



▲▼Sony WH-1000XM4的「多點連接」功能，可同時配對兩個藍牙裝置，從手機切換成電腦完全不用重新配對。

Sony WH-1000XM4的「配戴偵測」功能，可以偵測使用者是否戴著耳機，當把耳機拿下來的時候，音樂就會自動停止，而當把耳機再戴上時，音樂就會自動播放。

整體而言，Sony WH-1000XM4是最聰明、降噪最強的降噪耳機，擁有多樣化的智慧聆聽功能，純淨的聽覺體驗，讓使用者整天都捨不得脫下來。



不論是商務客或是報復性旅遊，在需要長時間搭乘交通工具的情況下，Sony全新智慧降噪耳機可以讓你整趟旅程變得更舒適與便利，免除噪音干擾、塞車或等待時間的不愉快。



▼Sony WH-1000XM4是最聰明、降噪最強的降噪耳機，不論是商務客或是現在報復性旅遊都非常適合使用。

