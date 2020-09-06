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趁台灣狗狗節買一波！4款萌寵家庭必入手3C家電　快用拍寵神器炫耀毛小孩

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 三牲工作室、SONY XPERIA

▲台灣狗狗節來啦！《ETtoday新聞雲》揭秘毛家庭必敗4大3C家電。（圖／三牲工作室）

消費中心／綜合報導

大家都知道9月9日是重陽節，但很多人不知道，其實這一天也是「台灣狗狗節」。由農委會提出，取自台語諧音「ㄍㄠˋㄍㄠˋ（狗音近於九）」的台灣狗狗節，讓所有奴才多了一個名正言順的理由，可以入手各種寵愛毛小孩的用品。除了罐頭、日常用品外，讓居家環境更舒適、或是記錄下成長萌樣的3C家電產品也是越來越多飼主會考慮的商品。《ETtoday新聞雲》盤點4款台灣狗狗節最想入手的3C家電，一起創造更舒適、更Chill的「幸福毛空間」。

漫天飛毛通通Out！保持居家整潔才是幸福毛空間

毛小孩不僅可愛，摸起來讓人幸褔倍增的手感更是瞬間被征服，但只要稍微動手揉一下寶貝，「漫天飛毛」就會四起，讓許多人噴嚏不斷、過敏發作和渾身不舒服。這時一台能夠將異味、毛髮等過敏原降到最低的空氣清淨機就顯得十分重要；此外，對於多寵家庭來說，沾黏在衣服、沙發以及空間各處的毛屑絕對是大煩惱，在整理居家空間上都會選用吸力瓦數較強、能將不同材質毛髮吸乾淨，或擁有其他輔助功能的吸塵器，將打掃時間減至最低，省下更多時間陪伴毛寵。

▼LG新推出A9K吸塵器能夠濕吸一體，快速清潔毛小孩散步回來的髒腳印、毛髮。（圖／品牌提供）

▲▼ LG A9K系列。（圖／品牌提供）

▼日立空氣清淨機結合集塵、脫臭、加濕，高效淨能三合一，是許多毛家庭必入手的3C家電（圖／翻攝自官網）

看到才安心！寵物攝影機正夯

對於巴不得24小時黏著毛小孩的奴才，上班時候沒辦法看到牠們的一舉一動總是格外憂心。因此近年誕生許多結合App的「寵物攝影機」，讓主人在外出時能看到家中萌寵的狀況，防止意外發生。甚至有些還能結合自動餵食功能，不必擔心出門時沒人照顧，毛小孩也可以看到主人畫面，減少獨自在家的焦慮感。

▼寵物攝影機只要透過App就能隨開隨看、隨時陪伴受到許多飼主喜愛。（圖／翻攝自Pawbo+官網）

▲▼ pawbo+ 。（翻攝自官網）

專為記錄萌寵而生！奴才必備Sony Xperia 1 II 精準捕捉每一刻

將居家環境、萌寵安全照顧妥當後，最重要的就是把牠們調皮萌樣通通記錄下來。但狗狗這麼好動，想要精確捕捉每一瞬間該怎麼辦？這時方便攜帶、能夠快速對焦的手機自然就是飼主首要考量的性能。近日上市的Sony Xperia 1 II就以「拍寵神器」聞名，搭載連續高速自動對焦、20fps高速連拍功能，無論是奔跑、跳躍、甩頭都能拍出清晰的每個瞬間；首創人眼、動物眼即時追蹤對焦「Eye AF功能」不管毛小孩怎麼移動，都能精準對在眼睛上面捕捉身影；再配上Xperia 1 II大三元鏡頭，舉凡超廣角大頭狗效果、70mm望遠鏡頭大景街拍，又或者是24mm廣角鏡頭隨拿隨拍，透過多元鏡頭變化都能青蔥幫毛孩拍出高質感萌樣寫真，拍完立即上傳到社群軟體上炫耀，當個稱職的炫寵魔人。

隨著台灣人養寵物的比例越來越高，市面上「毛小孩商機」隨之增加，種類更是琳瑯滿目。在挑選商品時建議大家針對需要的項目購買，例如喜歡分享萌照就入手功能強大、隨拍隨傳的Xperia 1 II；本身是過敏體質就朝空氣清淨機、吸塵器等居家電器下手，趁著台灣狗狗節買一波，來宣告自己如何「寵愛」像是家人一樣的毛小孩，打造專屬的幸福毛空間。

▼Sony Xperia 1 II承襲Alpha相機獨家技術「動物眼部追蹤對焦」，都能抓住寵物可愛的眼神，拍出清晰的萌寵照片。（圖／品牌提供、三牲工作室提供）

sony 。（圖／品牌提供）

sony 。（圖／品牌提供）

sony 。（圖／品牌提供）

▼相較於相機，手機的輕便性讓Sony Xperia 1 II更能成為日常寵物拍攝的好工具。（圖／品牌提供）

▲▼ Sony


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