混充口罩「防護率99％」高於醫療級口罩　加利老闆：對得起百姓

記者鄒鎮宇／綜合報導

國家口罩隊中的加利科技有限公司被查獲輸入337萬片陸製口罩，混充到一般口罩後分送至新北市10區。對此，加利科技老闆林明進不認「黑心」，表示他使用的口罩防護等級高達99%，比醫療級95%更好。

▲加利老闆表示，在國家口罩隊的壓力非常大。（圖／東森新聞）



林明進說，政府要求他們每天交出19萬片口罩，以前合作的客戶即使每家要求1箱，他一天就要交出70萬片的口罩，這遠超過工廠的產能，且員工從過年開始每天加班，月休僅2天，讓他再也看不下去。

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▲▼加利的混充口罩有內部加工，防護率99％高於醫療級口罩。（圖／東森新聞）



「人家說黑心，我絕對不同意！」林明進說，雖然進口陸製的半成品口罩，但他還是會在工廠內再次加工，根據ISO（國際標準驗證）的定義，有一階或兩階在公司內完成，就可以歸類MIT產品，「我每一片口罩都經得起檢驗。」

林明進拿出檢測資料證明，加利科技的口罩防護等級都在99.8%至99.9%，等同工業等級口罩，且高於一般市售醫療級口罩的95%防護效率，但食藥署認定非醫療級就違規。

林明進坦言，他是對得起良心、全國百姓的好公民，後續政府若有任何懲處，他都會坦然面對，也不會後悔。

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