南投4歲女童遭殺害！屍埋雞寮旁　屋主一聽嚇傻：完全沒聞到味道

▲埋藏女童屍體的坑洞。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

南投名間鄉3日發生一起殺童埋屍案！一名年僅4歲女童疑似遭到媽媽男友殺害後，被埋屍在老家旁空地。警方獲報後，3日前往埋屍地點，並對屋主進行調查，但屋主向警方表示，自己並不知道自家旁被埋屍，「一點味道都沒有」，直到警方上門，才知道發生事情。

據了解，女童過去與媽媽同住，但媽媽因為工作關係，因此將女童寄放在台中的陳姓男友家中。孰料，當媽媽準備接回女兒時，卻發現女兒不見蹤影，於是焦急的趕緊報警。

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

然而，當警方循線找到陳男後，他卻向警方稱，女童已經死亡，且被他帶回他名間鄉的老家附近埋屍。警方3日上午10時許帶著陳男回到埋屍地點挖掘，而將女童屍體挖出後，女童已變成一具乾屍。

此外，陳男埋屍地點的屋主表示，他並不知道自家旁遭埋屍，且該埋屍處「淺淺的而已」，看上去就像一般土堆，再加上也都沒有異味，他一直到3日警方上門才知道發生事情。

據悉，陳男被警方帶回調查時矢口否認施暴、殺害女童，目前警方已將他列為重要係人，而至於詳細案情，仍有待調查釐清。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

南投4歲女童疑遭活活打死！媽男友自爆「埋屍地」 挖出已成乾屍



快訊／南投4歲女童遭爸友人「殺害埋屍」！ 兇嫌住家附近藏屍

媽熱戀ing…10歲女兒託友顧！竟遭抓頭撞破木牆 慘吃1個月貓飼料