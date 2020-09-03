殘殺4歲女童埋屍坑曝光！八卦山上「臭雞寮」旁　正義哥怒衝堵人

記者白珈陽／南投報導

南投名間鄉3日發生一起殺童埋屍案！一名年僅4歲女童疑似遭到媽媽的陳姓男友殺害後，被埋屍在八卦山區的老家旁空地。稍早，陳男被警方依法移送南投地檢署。此外，「正義哥」徐奕得知這起案件後相當憤怒，疑似還想到警局堵陳男，但陳男已先行被警方移送。

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，女童過去與媽媽同住，但媽媽因為工作關係，因此將女童寄放在台中的陳姓男友家中。孰料，當媽媽準備接回女兒時，卻發現女兒不見蹤影，於是焦急的趕緊報警。

然而，當警方循線找到陳男後，他卻向警方稱，女童已經死亡，且被他帶回他名間鄉的老家附近埋屍。警方3日上午10時許帶著陳男回到埋屍地點挖掘，而將女童屍體挖出後，女童已變成一具乾屍，而稍早，陳男也被警方依法移送南投地檢署。

這起案件曝光後，向來非常關切虐童案件的正義哥徐奕3日下午在臉書上發文表示，「恩主公帶路說南投虐童小孩死亡案件真的有」，而事後似乎還打算到警局堵陳男，但陳男已先一步被移送。

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