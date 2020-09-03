陸製口罩流入市面！加利老闆喊冤「一樣MIT」：規格更高

▲加利工廠老闆出面回應。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

醫用口罩驚爆「陸製口罩混充」！國家口罩隊的一員「加利科技公司」被踢爆，用陸製口罩混充台製，目前已有大批流入市面，引起社會熱議。對此，加利公司的老闆出面說明，由於每天要出產的口罩實在太多，工廠快要不堪負荷，才會購買陸製更高規格的口罩混充，而這些口罩也符合「MIT」的定義。

根據《東森新聞》報導，加利口罩工廠老闆林明進出面說明，他們是小工廠，但政府要求每天交出19萬片口罩的產量，只要還有其他客戶要求每天出貨一箱，工廠每天就要交出70萬片的口罩量，遠超能夠生產的總量。

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林明進指出，由於產能不堪負荷，才會決定用陸製口罩混充。不過，他也提到，這批口罩屬於工業用口罩，比醫療用的口罩規格更高，進貨時還是半成品，到工廠裡加工後，才會開始出貨，所以也符合「MIT」的定義。

▼林明進指出，他們進的是陸製工業用口罩半成品，規格更高，到工廠加工後，一樣是「MIT」。（圖／翻攝臉書）



林明進說，受到疫情影響，他的員工從過年開始到現在，每個月最多只能休2天假，大家身心狀況都十分疲憊，因此他決定，從8月11日開始混充。對於外界的批評，他不感到後悔，「因為我必須護著我的員工」，這次事件所有的過錯，「我自己承擔。」

林明進也提到，後續若政府做出懲處，他都會坦然面對，做出這樣的事情，他沒有感到後悔，「因為我們是好公民，我最起碼，我對得起良心、我也對得起我們全國百姓。」

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