　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勇警薛定岳、飛官高嘉隆英勇犧牲　侯友宜主持入祀新北忠烈祠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 汐止警薛定岳、陸軍飛官高嘉隆英勇犧牲 侯友宜主持入祀忠烈祠。（圖／新北市民政局提供）

▲ 汐止警薛定岳、陸軍飛官高嘉隆英勇犧牲，侯友宜主持入祀新北忠烈祠。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市忠烈祠3日上午舉行秋祭典禮及烈士薛定岳、高嘉隆入祀儀式，由新北市長侯友宜擔任主祭官，現場包括新北市議會、新北市各機關、軍方等代表與烈士家屬共計約300餘人，一同向烈士致敬。

民政局長柯慶忠表示，薛定岳烈士原訂今年春祭舉行入祀典禮，因疫情關係，延後至秋祭入祀。薛定岳烈士原任職於汐止派出所巡官，2019年8月28日取締酒駕勤務時，追緝因違規紅燈左轉又拒絕受檢之嫌犯，遭嫌犯側撞致傷重不治，因公殉職。

另高嘉隆烈士，原任職國防部陸軍司令部陸軍航空第601旅戰搜直升機作戰隊少校，於2020年7月16日擔任戰搜直升機副駕駛，執行年度漢光演習操演任務時，因出現旋翼低轉速警告訊息，為避免周邊民宅人員傷亡，迴轉新竹基地執行迫降，不幸落地後起火，因公殉職。

▲ 汐止警薛定岳、陸軍飛官高嘉隆英勇犧牲 侯友宜主持入祀忠烈祠。（圖／新北市民政局提供）

▲ 烈士家屬也以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭烈士，侯友宜除向烈士家屬鞠躬表達關懷與感謝。

典禮伴隨警察樂隊及國樂團演奏，傳達眾人對烈士的追思，新北市長侯友宜向烈士、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵並鞠躬致意，烈士家屬也以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭烈士，典禮後侯友宜除向烈士家屬鞠躬表達關懷與感謝外，也向在場軍警消人員致意。

柯慶忠指出，新北市忠烈祠設立於1953年，共計奉祀241名軍、警、消等烈士、義士。祠區採中式宮廷風建築，古松環繞、風景秀麗綠意盎然，附近還有滬尾休閒園區、一滴水紀念館及滬尾砲台，是在地人氣休憩場所，民眾於忠烈祠憑弔先賢烈士後，可就近休閒踏青。

此外，位於樹林的忠靈祠同時舉辦「109年秋祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會」，由副秘書長朱惕之擔任主祭官，向國軍先烈靈位致意，感念忠靈們為國家犧牲奉獻，並向公殉官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
木曜挑戰總統府站哨　蔡英文吐槽：今天憲兵胖一點
陸委會：禁止在台辦海峽論壇　視訊會議也不准
苗栗14歲少女人間蒸發！　父親心急如焚
「混陸製口罩」特徵曝光！流入雙北　明起可至藥局換貨
加利科技買337萬餘片「非醫療用口罩」　改標混充醫療用銷售
LIVE／國家隊口罩混「大陸製」　食藥署說明最新狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁市府盤整韓國瑜4大政策問題　為避免耗費能量全將取消

勇警薛定岳、飛官高嘉隆英勇犧牲　侯友宜主持入祀新北忠烈祠

實名制口罩驚見「中國製」 行政院：嚴查重罰

開放瘦肉精美豬　徐巧芯憂：國軍、營養午餐、老人共餐難以稽查

邰智源總統府站哨大喊吃不消　蔡英文驚喜現身同框木曜　

「戰地兒女」陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書：沒忘國軍無私的奉獻

木曜挑戰總統府站哨　蔡英文吐槽：今天憲兵胖一點

找到了！新北稽查三重6藥局　消保官發現加利科技「大陸製」口罩

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

黑鷹失事洪鴻鈞中將入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

陳其邁市府盤整韓國瑜4大政策問題　為避免耗費能量全將取消

勇警薛定岳、飛官高嘉隆英勇犧牲　侯友宜主持入祀新北忠烈祠

實名制口罩驚見「中國製」 行政院：嚴查重罰

開放瘦肉精美豬　徐巧芯憂：國軍、營養午餐、老人共餐難以稽查

邰智源總統府站哨大喊吃不消　蔡英文驚喜現身同框木曜　

「戰地兒女」陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書：沒忘國軍無私的奉獻

木曜挑戰總統府站哨　蔡英文吐槽：今天憲兵胖一點

找到了！新北稽查三重6藥局　消保官發現加利科技「大陸製」口罩

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

黑鷹失事洪鴻鈞中將入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

安碁資訊8月營收年增29.78%　攜手Team T5拓展海外

日本又一細菌戰部隊名冊曝光　雲南放毒造成20萬人死亡

直擊黑心口罩國家隊基地！加利科技鐵門拉下…告示超諷刺：共體時艱

實名制口罩混陸製　陳時中揭業者累犯！研議口罩「逐片標示 」

平價5G手機指日可待！　高通2021年新系列Snapdragon 4可望成主流

薛之謙火鍋店「餐具被驗出大腸桿菌」　網譙翻：不是初犯！

參加田野調查...男大生八通關古道墜谷亡　屏東大學：痛心不捨

曾說養狗就趕出家門！　媽卻穿「愛犬同款衣」走在街上還炫耀

僑外生工作許可　可直接線上申請、領取電子許可函

增8倍預算助港人　陸委會：用於就學、就業和生活輔導

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

黃士修電翻呱吉：歡迎核廢放我家

北市國小師被控誘騙小4女童交往

找到了！新北稽查三重6藥局　消保官發現加利科技「大陸製」口罩

被挖出「留美每週吃豬腳」　馬英九：當時沒瘦肉精

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

綠中執委捲爐碴案輕罰　陳椒華：一黨獨大是災難

楊文嘉邀黃光芹上節目卻不給麥克風？

李眉蓁碩論抄襲風暴　監委申請調查

新版護照的秘密　網讚妙用設計

蔡英文送MIT行李箱靈感來自布拉格市長

快訊／新版護照亮相　放大「TAIWAN」字樣

快訊／蔡英文接見捷克議長韋德齊3大巧思曝光！

少將朱建群涉貪3千萬被起訴　國防部：已調離現職並記大過乙次

更多熱門

相關新聞

邰智源站哨吃不消　小英驚喜同框

邰智源站哨吃不消　小英驚喜同框

「木曜4超玩」慶祝軍人節，3日晚間推出「一日憲兵」特別節目；總統府回應，一日憲兵是由木曜與國防部接洽後的合作拍攝案，總統蔡英文更驚喜現身主持人邰智源的站哨點，在軍人節前，提前合體。

陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書

陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

9月軍人教師玩樂園2人行1人免費

9月軍人教師玩樂園2人行1人免費

關鍵字：

新北忠烈祠忠靈祠軍人節

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面