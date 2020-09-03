勇警薛定岳、飛官高嘉隆英勇犧牲　侯友宜主持入祀新北忠烈祠

▲ 汐止警薛定岳、陸軍飛官高嘉隆英勇犧牲，侯友宜主持入祀新北忠烈祠。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市忠烈祠3日上午舉行秋祭典禮及烈士薛定岳、高嘉隆入祀儀式，由新北市長侯友宜擔任主祭官，現場包括新北市議會、新北市各機關、軍方等代表與烈士家屬共計約300餘人，一同向烈士致敬。

民政局長柯慶忠表示，薛定岳烈士原訂今年春祭舉行入祀典禮，因疫情關係，延後至秋祭入祀。薛定岳烈士原任職於汐止派出所巡官，2019年8月28日取締酒駕勤務時，追緝因違規紅燈左轉又拒絕受檢之嫌犯，遭嫌犯側撞致傷重不治，因公殉職。

另高嘉隆烈士，原任職國防部陸軍司令部陸軍航空第601旅戰搜直升機作戰隊少校，於2020年7月16日擔任戰搜直升機副駕駛，執行年度漢光演習操演任務時，因出現旋翼低轉速警告訊息，為避免周邊民宅人員傷亡，迴轉新竹基地執行迫降，不幸落地後起火，因公殉職。

▲ 烈士家屬也以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭烈士，侯友宜除向烈士家屬鞠躬表達關懷與感謝。

典禮伴隨警察樂隊及國樂團演奏，傳達眾人對烈士的追思，新北市長侯友宜向烈士、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵並鞠躬致意，烈士家屬也以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭烈士，典禮後侯友宜除向烈士家屬鞠躬表達關懷與感謝外，也向在場軍警消人員致意。

柯慶忠指出，新北市忠烈祠設立於1953年，共計奉祀241名軍、警、消等烈士、義士。祠區採中式宮廷風建築，古松環繞、風景秀麗綠意盎然，附近還有滬尾休閒園區、一滴水紀念館及滬尾砲台，是在地人氣休憩場所，民眾於忠烈祠憑弔先賢烈士後，可就近休閒踏青。

此外，位於樹林的忠靈祠同時舉辦「109年秋祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會」，由副秘書長朱惕之擔任主祭官，向國軍先烈靈位致意，感念忠靈們為國家犧牲奉獻，並向公殉官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意。

► 美麗最大的祕密