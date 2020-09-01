▲ 新北八里區農會推單顆「平安柚」，中元普渡應景有拜有保佑。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

年度盛會中元普渡將至，還在煩惱該買什麼祭祀供品嗎？新北市八里區今年首度推出平安柚組合，紅色單顆包裝的平安柚價格親民，每顆只要50元，擺在供桌上不僅外型討喜，「柚」子也象徵保祐平安，讓你有拜有保佑。且單顆包裝小家庭也適合，不用擔心吃不完。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，今年因為文旦柚成熟期天氣晴朗，加上今年白露以及中秋節日期差距夠長，讓文旦柚在上市前有足夠成長時間，預期今年文旦柚品質佳。今年配合中元節，推出新北平安柚，祝福大家都能生意興隆，平安99，歡迎大家踴躍購買新北文旦柚。

▲ 紅色單顆包裝的平安柚價格親民，每顆只要50元。

八里區農友林炳昌表示，新北平安柚是大家中元普度的首選，很多人普渡的時候都會吃很多，這時候剛好來一顆平安柚，不僅保佑你平平安安，酸酸甜甜的平安柚，還能夠幫助解膩以及消化。同時好的東西就是要和自己的親朋好友分享，新北平安柚也是你中元節送禮的好選擇!

農業局長李玟表示，每逢8至9月是新北文旦柚盛產的季節，今年首波行銷配合情人節推出的新北幸福心型柚好評不斷，接著應景中元推出新北平安柚，諧音「柚」象徵保「佑」，除了傳統三牲、糕餅外，非常適合做為祭祀的鮮果貢盤。訂購資訊可洽八里區農會電話：02-2610-2996或是八里區農會「小農電鋪直銷站」網站：https://www.gotobali.com.tw/。

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