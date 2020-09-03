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限量3萬張！買1000元文旦送500元「柚香禮券」1人限登記1次

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▲▼柚香禮券,文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會宣布柚香禮券活動9月5日起跑。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（3日）宣布文旦策略聯盟十大產地農會聯合行銷柚香禮券活動，只要到指定農會超市單筆消費滿600元文旦即可登記250元「柚香禮券」，單筆消費滿1000元（含）以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張，每一身分證或居留證號限登記1次，活動自9月5日起跑，限量3萬張。

▲▼柚香禮券,文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

請繼續往下閱讀...

▲買600元柚子就可登記拿250元柚香禮券。（圖／記者許展溢攝）

農委會說明，台灣文旦種植面積約4000公頃，每個產區都具有不同特色，中南部文旦栽培歷史最悠久，果肉口感綿密甜度高，喉韻佳易回甘，主要產地為台南市麻豆區、下營區、雲林縣斗六市、嘉義縣竹崎鄉。東部文旦果肉細嫩Q彈，汁多味美，主要產地為花蓮縣瑞穂鄉、玉里鎮、宜蘭縣冬山鄉、台東縣東河鄉。北部文旦外型較為肥潤豐滿、香味濃郁，甜中帶酸，品質優良，主要產地為新北市八里區、苗栗縣西湖鄉。

▲▼柚香禮券,文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

▲▼柚香禮券每一身分證或居留證號限登記1次。（圖／記者許展溢攝）

▲▼柚香禮券,文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

農委會建議民眾挑選文旦時以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。選購後可立即嚐鮮，或放置通風處，經過數日辭水後，果肉質地將會更柔軟細緻，甜度也會再提昇。消費者9月4日中午後即可至活動官網查詢，可就近購買文旦。

農委會進一步說明，要到指定農會超市單筆消費滿600元文旦即可登記250元「柚香禮券」，單筆消費1000元（含）以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張，每一身分證號限登記1次，活動自9月5日起跑，限量3萬張。農會超市已有67家，民眾後天5日起就能到這些農會超市購買文旦及登記「柚香禮券」，當民眾領取到「柚香禮券」後，也可到這些合作農會超市消費，選購在地農特產品。

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ET快訊
限量1人只能登記1次　買1000元文旦送500元「柚香禮券」
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