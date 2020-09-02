到27家電商買文旦抽農遊券！還有機會獲一年份台灣有機好米

▲農委會規劃一系列「幸福柚來了！九月文旦慶豐收」網購文旦季。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（2日）下午宣布，和27家電商平台合作的「台灣農產嘉年華PLUS」網購活動，將從3日至23日辦理「幸福柚來了！九月文旦慶豐收」網購文旦季，只要滿500送100、滿2500送500、滿3000加抽農遊券。

農委會說明，規劃一系列「幸福柚來了！九月文旦慶豐收」網購文旦季，介紹全台特色文旦給消費者，包括中南部的文旦柚（台南麻豆、雲林斗六及嘉義竹崎等）果肉口感綿密甜度高、東部的文旦柚（宜蘭冬山、花蓮鶴岡及東豐、台東東河等）果肉細嫩Q彈。喜愛水果的香味濃郁及酸甜味則不能錯過北部的文旦柚（新北八里、苗栗頭份及西湖），而這些特色文旦柚都能在「台灣農產嘉年華」網購活動合作的電商平台購買得到。

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▲農委會表示，只要網購文旦滿3千就可抽農遊券。（圖／記者許展溢攝）



為回饋消費者，農委會說明，除在「台灣農產嘉年華PLUS」網購活動的合作電商平台上購買國產農產品滿500送100、滿2500送500、滿3000加抽農遊券（簡訊發送後2個月內使用完畢）等許多優惠外，只要在指定的27家電商平台購買國產文旦柚，不限金額，還可至活動官網登錄抽價值4800元一年份台灣有機好米、半年份蔬菜箱及千元加菜金及購物金等，同時每週四晚上8點直播推出好康促銷。