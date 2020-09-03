台鐵新購「電車線工作車」到位！搶修時間更快　6人可同時作業

▲台鐵電車線維修車。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局是百年老店，不少設備都相當老舊，過去也常發生電車線斷落的事故。台鐵局今日表示，第二批電車線工作車6輛及鐵路工程維修車3輛」已完成交貨並運上軌道，待檢驗完畢後就會投入現場工作。新購入的電車線工作車可同時提供6人作業，加快搶修時間。

台鐵局表示，在「鐵路行車安全改善六年計畫」中辦理電車線工作車17輛及鐵路工程維修車11輛購置，第一批「電車線工作車5輛及鐵路工程維修車5輛」，已於109年3月12日完成驗收並交付各段使用。

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第二批「電車線工作車6輛及鐵路工程維修車3輛」，本(9)月2日於新竹貨場吊運上軌道，俟機務單位完成迴送檢查後交車至南新竹機務分駐所，後續依程序辦理功能檢驗、靜態檢驗及動態檢驗，合格後投入現場工作。

▲台鐵電車線維修車第二批交貨。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，電車線設備之維修及施工，均高度依賴電車線工作車載運維修人員及材料至現場高空作業，其維修達5公尺以上之高架作業，須以工作車上附設之工作平台昇降以確保人員安全工作。

目前使用中部分車輛係於西部幹線鐵路電氣化期間購置，車齡已逾40年，此次交車可有效汰換逾齡維修車，以落實電車線檢修作業並強化維修效率，可有效避免電車線故障事件發生。

新購電車線工作車為維修設備專用車輛，最大馬力為280KW(額定轉速1,900RPM)，單機運轉時速達100公里，牽引120噸時速70公里，附設之工作平台具有旋轉175度，升降高度可達6公尺，並同時提供6位工作人員作業。