台鐵中秋連假車票開搶！一晚「狂銷24萬張票」　東部幹線一票難求

▲台鐵中秋連假車票開賣。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日凌晨0時起開放中秋連假期間訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬5,778筆、24萬2,056張訂票，其中東部幹線熱銷，部分時段長途車票均已售罄。

台鐵局表示，今日開放中秋連假全線電話語音、網路及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬5,778筆、24萬2,056張訂票，訂票過程順利。

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▲截至上午九點共賣出24萬張車票。（圖／記者湯興漢攝）



台鐵局提醒，訂票成功的旅客務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於9月4日上午9時重新釋出供民眾訂票。

另外，9月30日及10月1、3、4日東線6班實名制列車，將於9月3日零時起開放109 年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲實名制車票將於9/3開賣。（圖／記者湯興漢攝）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

往花蓮9月30日17時以後至10月1日18時以前，長途自強號座位已售完。

往台東9月30日及10月1日，長途自強號座位已售完。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

10月4日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

9月30日15時至10月1日13時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

10月4日9時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

10月1日16時以前長途自強號座位已售完。

(二)臺東往高雄方向

10月4日長途自強號仍有餘座。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。