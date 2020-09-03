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韋德齊贈綠玻隕石製成「守護天使」給蔡英文、台灣人民

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▲▼總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日於府內接見捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。韋德齊轉交前議長夫人柯佳洛娃（Jaroslav Kubera）致贈禮品，包括代表台灣的梅花藝品，及柯佳洛生前最喜歡用的杯子，並由韋德齊的夫人韋德齊洛娃（Ivana Vystrčil）將代表重生復活的石榴石十字架、及由綠玻隕石製成的守護天使，致贈給台灣人民。

捷克前議長柯佳洛本來規劃今年初訪問台灣，但疑似遭到對岸打壓，進而導致病逝；繼任的韋德齊則於8月底，率89人團訪台。蔡英文、副總統賴清德3日上午，則於總統府內接見全體訪團。

蔡英文首先追贈已故捷克前議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」；而韋德齊也轉交柯佳洛娃女士致贈蔡英文的禮品，包括代表台灣的梅花藝品，及柯佳洛生前最喜歡用的杯子。

▼總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團，追贈已故捷克前議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

接著，韋德齊的夫人韋德齊洛娃（Ivana Vystrčil）則致贈代表重生復活的石榴石十字架、及由綠玻隕石製成的守護天使，給台灣人民。最後，韋德齊則致贈蔡英文象徵捷克共和國國徽及參議院的獅子藝品。

在蔡英文準備的禮物部分，她回贈代表孕育生命能量及保護家園力量的排灣族皮雕作品及致詞中所提之文學作品，包括台灣詩人楊牧「奇萊前書」的捷克文譯本，以及捷克作家赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）第一本小說「底層的珍珠」等中文譯本全套作品。

蔡英文表示，赫拉巴爾享譽世界文壇，在台灣也很受歡迎；「底層的珍珠」，改編為電影，讓世界看見了捷克，也開創捷克電影的新浪潮。

至於柯佳洛的夫人本次因為身體健康的因素無法隨團訪台，但也親自錄製一段影片表達感謝，並支持台灣追求主權獨立及民主自由。特別的是，她親筆寫了一封信，請韋德齊幫忙轉交給蔡英文。

▲▼捷克議長韋德齊致贈給總統蔡英文與台灣人民的禮品。（圖／總統府提供）

▲▼捷克議長韋德齊致贈給總統蔡英文與台灣人民的禮品，包括代表台灣的梅花藝品（下圖），以及由綠玻隕石製成的「守護天使」（上圖）。（圖／總統府提供）

▲▼捷克議長韋德齊致贈給總統蔡英文與台灣人民的禮品。（圖／總統府提供）

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