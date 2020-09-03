民進黨中執委捲入爐碴案僅輕罰6千　陳椒華痛批：一黨獨大是災難

▲台南市學甲區爆出農地爐渣案。（圖／記者林悅翻攝）



記者林銘翰／台北報導

台南市學甲區查獲農地掩埋爐渣，其中涉案的明祥馨公司負責人郭再欽身兼民進黨中執委，也讓台南市長黃偉哲遭批不敢處理涉案業者。對此，時代力量立委陳椒華3日表示，學甲爐渣案如果變成另一個樂樂養雞場事件，「就告訴我們一黨獨大絕對是一個災難」，黃偉哲甚至與郭再欽稱兄道弟，導致台南市環保局僅輕罰明祥馨公司6千元。

台南市學甲區於2015年曾爆出農田非法掩埋不鏽鋼爐渣，涉案的明祥馨公司負責人郭再欽遭檢調送辦以不起訴處分，學甲區慈福里里長李新進2019年再度發現農地遭掩埋爐渣，並指出2015年非法掩埋的爐碴移到學甲工業區堆放，另有一處爐碴堆置場轉賣給第三者加蓋工廠。對此，陳椒華3日上午於立法院召開「學甲爐渣環保吃案？亂丟爐渣只輕罰六千元？」記者會，並邀請相關單位與會說明。

▲時代力量立委陳椒華召開「學甲爐渣環保吃案？亂丟爐渣只輕罰六千元？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



陳椒華表示，台南市學甲區的農地於2015年爆出非法掩埋不鏽鋼爐渣，數量甚至高達數十萬頓，其中涉案的明祥馨公司不法獲利高達2億，卻僅遭台南市環保局輕罰6千元，「行為人竟然都沒事，地檢署也不起訴」，讓當地許多里長、里民與農民都感到非常害怕。

陳椒華指出，郭再欽是民進黨中執委，從事於募款相關工作，對比其不法傾倒廢棄物的上億所得，台南市環保局僅輕罰6千元就當作沒事，根本是形同鼓勵非法傾倒廢棄物，而郭再欽身為民進黨地方黨部的一員，更是總統蔡英文在今年大選的助選員與募款者，讓她質疑若這樣的歪風持續下去，其他農地也很有可能遭受到更嚴重的污染。

陳椒華說，她要嚴重抗議執政黨當局，如果學甲爐渣案變成另一個樂樂養雞場事件，「就告訴我們一黨獨大絕對是一個災難」，因為根本沒有人敢去動，尤其黃偉哲還與郭再欽稱兄道弟，以致於台南市環保局只敢輕罰6千元，「連高速公路超速兩次都可以罰7200元」。

陳椒華認為，整個事件非常邪惡，公務人員涉嫌圖利，她甚至可以到監院檢舉黃偉哲圖利他人，要求監察院彈劾黃偉哲，希望學甲爐渣案可以讓執政黨看到除了瘦肉精，台灣還有更嚴重的土地污染問題，而且從2015年到現在仍在持續發生。

▲學甲農田爐渣案引起社會討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，陳椒華也出示該地段的衛星照片，可發現2004年與2008年該區仍是素地，2012、2014與2016年可見有填埋行為，2017年地面上出現全程興業廠房，顯見廠房底下有爐渣。台南社區大學環境行動小組黃煥彰強調，若工業區地底下可埋爐渣，等於是鼓勵業者「全民埋爐渣，全民發大財」，這比中樂透彩還快，而且還沒有相關刑責。

看守台灣協會秘書長謝和霖則批評，台南市環保局針對有污染的地方不去採樣，追根究底就是怕行為人被抓去關，建議黃偉哲應該依法處分，「不要連3萬都罰不出來，我更不相信你會去追討不當利得」。

對此，台南市環保局土壤污染管理科科長邱瑞基表示，相關罰則要以當事人的行為時間點為主，台南市議會將成立調查小組，並配合相關工作的進行，針對本案環保局沒有「不做處分」，同時已要求業者限期清理，後續市府將依照裁罰基準進行處置，「目前還沒有裁罰，但不是不罰」。

邱瑞基說明，台南市政府仍在討論當中，絕不會因為個案或對象有不同作法，將在近期內做出決定，且裁罰基準有固定的標準，不法所得要以行為人當時的狀況為主，台南市政府會努力認定。