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男搭返台班機見旁女乘客太美　撕破她內褲性侵

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▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲菲籍男飛機上竟性侵鄰座女子，還將頭埋進大腿裡親吻。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

菲律賓籍男子肯尼斯（KENNETH BOLIVAR DISTURA），去年8月間從美國搭機來台，竟起了色心，在飛機上就對鄰座不認識的美國籍女子亂來，除了強摸對方手腳、身軀，還撕破其內褲指侵，並把頭埋進對方大腿間強吻。一審將菲籍男判刑4年，案經上訴，高院二審3日駁回上訴，仍將他判刑4年，執行完畢驅逐出境。可上訴。

判決指出，本案發生於去年8月12日下午4、5時許，菲籍男從美國西雅圖搭乘長榮航空編號BR-03號由美國西雅圖飛往臺灣桃園之班機，飛行時間將近13個小時。但他看到坐在隔壁座位、狀似單獨旅行的女子年輕貌美，竟見色心起，開始攀談。女子禮貌寒暄後，就不再理他。

沒想到菲籍男竟開始亂來，伸出狼爪，先強摸對方手腳、身軀，由於當時飛機上燈光昏暗，女子雖然使力推拒，但菲籍男仍不肯罷手，而且看到女方不敢聲張，更是色膽包天，直接撫摸女方胸部，最後更撕破對方內褲指侵及把頭埋進女子大腿間強吻。女子直至空服員經過時才求救，菲籍男隨即遭逮捕隔離，下飛機後就遭檢方聲押獲准，之後依照「強制性交罪」提起公訴。

法院審理時，菲籍男坦承確實撫摸、性侵女子，但辯稱女方沒有做任何動作表示拒絕及不同意，也沒有馬上反應求助，若女方不同意，把腳合起來或是馬上大聲喊，他能放進去嗎？否認違反女方意願而侵犯。由於女方因轉機費用太高、不願來台作證，無法讓被害人當庭交互詰問，但法院根據女方當時在機場的供詞，認定菲籍男確實違反女方意願而性侵。

而一審法院還審酌菲籍男竟為滿足一己私慾，未尊重女性之性自主權，強行對被害人為強制性交犯行，嚴重創傷被害人身心，又犯後僅坦承部分犯行，犯後態度不佳，因此將他判刑4年，執行完畢驅逐出境。全案再上訴第二審，高等法院審理後，認為一審認事用法無誤，因此3日駁回上訴，仍將他判刑4年。

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