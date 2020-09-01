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最強冰淇淋月餅開箱！大人系提拉米蘇新口味必吃　中秋限量保冷袋體面送禮

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▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片） 

▲妮娜a.k.a.英國捲毛貓開心試吃元祖雪餅三個冰淇淋月餅，超好吃的味道加上可愛限定的保冷袋，讓她大推超適合拿來送禮。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節快到了，親友一起慶祝過節最溫馨，帶月餅當伴手禮心意滿滿，共享美味更有幸福感；團圓時節正適合連絡客戶維繫感情，送好吃又體面的月餅禮多人不怪，今年想好要買哪家了沒？不少網友都希望收到這款吃來甜蜜又冰涼消暑的月餅，笑說它是「小時候難忘的高級味道」、「每年都希望客人送冰淇淋月餅」、「好吃，外包裝很精緻，送人蠻適合的」。想必每個人心中都秒想到同一個答案，那就是號稱最強冰淇淋月餅的「元祖雪餅」！酥脆煎餅裡包著濃郁奶香冰淇淋，一口咬下，多層次的豐富口感，一吃就傾心，每年中秋都讓眾多消費者敲碗開賣日期。據說今年中秋元祖雪餅有驚喜，社畜時代演員妮娜a.k.a.英國捲毛貓決定替大家開箱一吃究竟。

元祖傳承台灣40年東方甜點精神，其中最受喜愛的冰淇淋月餅有雪餅、星空、夢之月三個系列，開箱前妮娜先被2020限量的禮盒保冷袋吸走目光，兔兔圖案可愛又應景。不像紙袋易破、塑膠袋不環保，保冷袋提著方便，送禮不僅好看體面、功能還超實用；野餐裝小點心，老公、小孩上班上學帶便當用、主婦採買外出攜帶，多種重複使用方式就是愛地球。首先，妮娜嘗試元祖月餅中最經典也是最難買的「雪餅」系列，今年除了網友們念念不忘的草莓、巧克力、起司玫瑰鹽，更推出了大人系的提拉米蘇口味；外層餅皮手工煎製，濃脆蛋香的味道裡頭包著綿密滑順的冰淇淋，提拉米蘇新口味讓妮娜吃了大讚「餅皮超好吃，好酥脆！」、「提拉米蘇有咖啡的香味，好好吃。」妮娜還試吃了草莓口味，酸中帶甜、甜中帶的味道她覺得「很可以！」精緻高級的味道見證送禮人的品味，適合上班族拿來送禮。

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

吃過經典款的妮娜迫不及待拿起「星空」系列想吃看看。外皮採用葛粉製作，通透冰爽Q軟讓妮娜驚呼「有如嬰兒般的肌膚」，外皮咬下還有拉絲效果「超級無敵Q」，內餡有奇異果和芒果水果優格冰淇淋兩種口味，低卡低脂讓人吃得滿足又無負擔，打破月餅油膩肥胖的刻板印象，妮娜驚豔它的清爽不甜膩，「女生怕胖超適合吃這款」、「送女性長官客戶這盒就對了」，芒果口味先吃到冰淇淋再吃到芒果優格，讓妮娜猛誇「味道很有層次」。中秋烤肉吃多重口味的食物，接著吃星空系列超解膩，而且還無懼體重反撲，就像星星外型，入口不怕吃得像月亮一樣圓。

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

最後試吃夢之月系列，外型是元祖以獨家蒸煉技術打造的綿密鬆軟蛋糕皮，半圓糕體內裏著歐式冰淇淋內餡，有經典香草、巧克力脆片兩種口味。鬆軟蛋糕搭配甜蜜可口冰淇淋，細緻口感化在嘴裡，讓人捨不得吃完。妮娜先嚐巧克力口味，表示「大人的味道就是要有一點苦味的巧克力」、「蛋糕皮濕潤鬆軟，咬起來滿綿密的」「吃得到巧克力脆片，整體口感很搭」、香草口味也征服妮娜的味蕾「根本就是女生最愛的下午茶甜點」。

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

▲▼中秋,禮盒,元祖雪餅,月餅,冰淇淋,社畜時代。（圖／翻攝自影片）

試吃完元祖三個系列的冰淇淋月餅，妮娜還意猶未盡，「元祖好厲害，三個系列的口感和味道都完全不一樣，完全正中我心！」至於到底哪個系列適合送禮，又該把哪一個系列帶回家，妮娜表示小孩子才做選擇，妮娜推薦三個系列都好吃送禮又大方，大人當然要選2020元祖全新提貨任選方案。搶在只賣62天的中秋檔期內，先買提貨券，再決定送禮組合和自己要吃的，於指定時間內至全台35個提貨據點提貨，就能幸福度過今年中秋囉。

元祖中秋雪餅禮盒
日期：即日起～2020/10/4 全台門市及官網販售（只賣62天）
價格：758元／組（8入）、1,088元／組（12入）
包裝方式：每組贈送保冷袋一只，需要冷凍保存或冷凍宅配。
線上販售：https://www.ganso.com.tw/
實體販售：全台門市及合作通路（詳見官網公告）

♦ 去官網購買►►►
https://bit.ly/34QD7Im

♦ 查詢全台銷售提貨據點►►►
https://bit.ly/3gIkpVQ

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

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