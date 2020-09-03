教授性騷4女大生「調查生日送禮物」　寄信狂追「還想見妳」

記者黃翊婷／綜合報導

福岡縣立大學一名50多歲的教授被指控涉嫌性騷擾4名女學生，不僅趁機毛手毛腳，還曾寄出「想見妳」之類的騷擾郵件，雖然他辯稱不記得有發生過這些事，但仍被校方處分停職一個月。不過，大多數日本網友都認為該名教授惡性重大，停職一個月根本算不上懲罰。

▲福岡縣立大學傳出教授性騷擾女學生的醜聞。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《讀賣新聞》報導，該名教授任教於人類社會學部，2018年12月至2019年6月間趁著學生來商討就職活動的機會，對4名女學生伸出鹹豬手，又是摸手又是摸背，讓受害者們感到相當不舒服。

更誇張的是，教授還曾寄送電子郵件給女學生，內容寫著「就職活動結束之後仍想見到妳」，甚至在聽說女學生的生日是哪一天之後，主動贈送禮物刷好感。

性騷擾的事情露餡後，教授矢口否認上述行為，並辯稱不記得發生過這些事情。然而，校方進一步調查，一封封寄給學生的騷擾郵件全成了鐵證，最終在本月2日做出處分，罰教授停職一個月。

不過，大多數日本網友看完新聞報導，都覺得這個處罰太輕了，紛紛留言抨擊，「他騷擾4名學生耶！根本超級惡劣」、「才一個月？認真？」、「這種不誠實的傢伙應該解僱才對吧，完全沒有當大學教授的資格」、「學校的危機處理方式簡直有夠糟糕」。