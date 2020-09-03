孫大千批衛福部：以為要求醫院為瘦肉精背書　就可毒藥變補藥？





▲孫大千（中）。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部被爆要求部立醫院為美豬美牛背書。衛福部醫福會執行長王必勝坦言，有向部立醫院院長傳達，希望以口頭方式讓部立醫院宣達政府政策，「不是逼、也沒有施壓」。對此，前立委孫大千批評，以為要求醫院為瘦肉精背書，就可把毒藥變補藥？

孫大千3日在臉書表示，衛福部實在是扯到無極限，有虧職守，沒認真為國人的衛生福利把關居然還要「道德勸說」部內醫院違背專業倫理，企圖聯手打造一個「世紀大騙局」，衛福部醫福會以寄發「重要急件」的方式，要求各所屬醫院，還不算是「逼和施壓」？試問哪一家醫院的院長被「口頭交代」後，敢抗命不從？

孫大千指出，衛福部要求各部立醫院從9月1日起，每天至少發出一則有關政府開放美豬牛的醫學觀點論述，這不是變相要求各部內醫院為瘦肉精背書嗎？政府嚴禁國內畜牧業者使用瘦肉精，代表瘦肉精的確是危害人體的有毒物質，衛福部現在要求各所屬醫院為政策進行辯護，不是逼著這些專業醫師昧著良心，粉飾太平，扭曲黑白嗎？

孫大千還說，瘦肉精對人體可能造成的傷害和影響，在國外的研究案例和報告文獻當中比比皆是，衛福部真的蠢到以為只要動員部內醫院，聯手欺瞞人民，就可以把毒藥變成是補藥了嗎？