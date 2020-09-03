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俄異議領袖證實遭「毒攻」歐美同聲譴責　英首相強生：可恥

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▲▼ 俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦爾尼遭蘇聯時代神經毒劑攻擊，目前生命情況穩定，緩慢恢復中。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林2日綜合外電報導

德國當局今天證實，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼遭「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑攻擊。德國總理梅克爾要求克里姆林宮就此說明，西方各國也紛紛表示譴責。

44歲的納瓦爾尼（Alexei Navalny）是在從西伯利亞多木斯克市（Tomsk）飛往莫斯科的航班上病倒，其後被轉送到德國柏林的醫院治療。法新社報導，梅克爾（Angela Merkel）今天表示：「納瓦爾尼確定是犯罪行為的受害者，有人要他噤聲，我代表德國政府，以最強烈的言詞譴責這種行為。」

梅克爾還說，現在有「一些非常嚴肅的問題只有俄國能夠回答，而且必須回答」。過去就曾發生俄國叛逃者與反對派人物遭到攻擊事件，如今納瓦尼被下毒，讓莫斯科與西方的關係更趨緊張。

其他歐洲領袖也試圖找尋最強烈的用詞來譴責這場攻擊，英國首相強生（Boris Johnson）稱毒害納瓦爾尼「可恥」，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）說「令人震驚」。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）批評，毒害納瓦尼是「又一次卑鄙的懦夫行徑」。

白宮國家安全會議（NSC）發言人尤約特（John Ullyot）在推特寫道：「俄國人民有權和平表達自己的意見，毋須害怕受到任何形式、而且當然包括化學毒劑的報復。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也說，使用軍事級神經毒劑「令人震驚」，俄國亟需進行「完整且透明的」調查。

路透社引述俄羅斯新聞社（RIA news agency）報導，俄羅斯外交部今天則說，德國斷言納瓦爾尼受諾維喬克神經毒劑的毒害，缺乏事實根據；而且針對本案，柏林當局未與莫斯科政府合作。

但俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）另外表示，莫斯科希望德、俄雙方能就本案完整交換資訊。根據收治納瓦爾尼的柏林醫院今天的說法，納瓦爾尼的狀況逐漸改善，但現在要預測有無後遺症仍太早。

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