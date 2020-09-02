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德中外長記者會後　羅冠聰：德國態度轉強硬「讓中方面目無光」

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▲▼德國外交部長馬斯（Heiko Maas）與中國外長王毅在柏林會晤。（圖／路透）

▲德國外長馬斯（Heiko Maas）與大陸外長王毅在柏林會晤。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外長王毅日前對捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台發出警告，指「挑戰一中原則，必將付出沉重代價。」發出警告後，王毅於1日在柏林與德國外長馬斯（Heiko Maas）會面，並共同召開記者會，不料，馬斯卻意有所指地表示，「威脅並不適合這裡。」

對此，當天人在德國外交部外抗議的香港眾志前成員羅冠聰在臉書發文，認為德國的態度轉趨強硬，讓中方面目無光。

▼香港眾志前成員羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼前香港立法會議員羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

羅冠聰在臉書上列出德中記者會雙方發言的重點，德國外長馬斯在會上提到5件事情，包含「已與捷克眾議長接洽，強調恐嚇行徑對各國關係極不尊重。」「要求成立獨立國際觀察團，前往新疆考察。」「要求盡快重啟香港立法會選舉。」「要求撤回國安法。」「重申已中止涉港引渡條例。」

羅冠聰認為，未知是否由於最近局勢緊張，德國外相少有地公開表示要求中方撤回國安法，也是首次提出要就新疆集中營進行獨立調查，態度比以往強硬，「我希望未來德國會有更多相關的行動政策，而不是只以『對話』為由拒絕行動。」

羅冠聰還說，值得留意，在中共打壓香港及新疆人權，威脅捷克、挪威及台灣，侵略印度及南海之際，德中準備在下周「德中人權發展對話論壇」，由於中方去年以「不存在有建設性的會談氣氛」取消會議，未知今年能否成事，以及德國會否推一步向中方施壓。

▼捷克參議院議長韋德齊在立法院演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

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