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類固醇可降低新冠肺炎重症患者死亡率　研究：93％的機率復原更佳

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▲▼日本批准地塞米松為新冠肺炎治療藥物。（圖／路透）

▲地塞米松先成為新冠肺炎患者治療藥物，氫羥腎上腺皮質素（hydrocortisone）也被證實有效。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疫情爆發至今，醫師專家積極遍尋有用的藥物及治療法，近日公布的研究顯示，便宜的類固醇或許會是另一個有效的方式，它有機會降低染疫重症患者的死亡率，每12人中就有一人能從鬼門關前救回來。這項藥物已經被推薦給英國國民保健署（NHS），未來有望成為治療利器。

綜合外電報導，倫敦帝國學院（Imperial College London）與全國加護治療審計與研究中心（ICNARC）的研究團隊，對全英國88間醫院共403名重症病患進行研究，並根據7項關於類固醇治療的研究結果，包括3種不同類型的類固醇進行分析，除了原先已普遍使用的地塞米松（dexamethasone），他們也找到了效果同樣好的氫羥腎上腺皮質素（hydrocortisone）。研究人員發現，相較無類似療程的病人，連續7天接受類固醇治療的病人，高出93％的機率病癒程度更佳。

研究指出，接受地塞米松、氫羥腎上腺皮質素或甲基培尼皮質醇（methylprednisolone）的病患，估計減少了20％的死亡風險。負責該項目的教授高登（Anthony Gordon）表示，研究結果選在2日刊出，「這樣最需要治療的病患，就可以有不只一個選項。」

高登指出，這個便宜且過去已被廣泛使用的類固醇並非解藥，但可以幫助病患復原的更好，並增加病患的選擇。除了病患醫藥費大幅降低以外，醫院使用起來也更方便且不虞匱乏。WHO也在最新公布的指南中提及這點，並呼籲勿過度囤貨，否則會再次引起全球資源分配不均的情況。

不過類固醇對於輕症患者不具效果，研究結果指出，不論性別或年齡，只要是已經引起肺部發炎、需仰賴呼吸器的重症患者，都是最佳的治療對象。這項研究發表於《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association，JAMA），並已被推薦給英國保健署納入治療藥物。

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