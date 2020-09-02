英國專家：新冠肺炎死亡率200萬分之一　幾乎與洗澡溺死一樣低

▲經濟學家哈福德發表驚人言論，認為新冠肺炎致死率低如洗澡溺死。（圖／翻攝自Tim Harford官網）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情席捲歐洲，英國是疫情最嚴重的幾個國家之一，確診病例已破33萬大關。不過，經濟學家蒂姆.哈福德（Tim Harford）對英國國家統計局整理的資料進行了分析後稱，新冠肺炎對人們生命所造成的威脅並不大，幾乎與洗澡被溺死的風險差不多。

哈福德在為《英國金融時報》撰稿時做出了此番言論。他警告，這並不代表新冠肺炎不會致死，但疾病是否會對病患構成死亡威脅的因素很多，其中包括病患的年齡、性別、居住地、整體健康狀況等，但從數據而言，這種疾病的威脅「似乎不大」。

英國國家統計局的資料顯示，境內每天新增1200至4200宗確診病例，其中許多感染者並無症狀。而在國人中，對於60多歲的人被感染，每100人中就有1人死於新冠肺炎，另有1%的人會因疾病後遺症受長期影響，也就是說，英國人死於新冠病毒的幾率為200萬分之一。

基於上述數據，哈福德認為，新冠肺炎的威脅並不大，幾乎與洗澡被溺死的風險差不多，死亡風險甚至遠不如水肺潛水（scuba diving）或跳傘。但他強調，人們必須為自己可能面臨的風險負責。

英國第一例新冠病毒死亡病例發生在3月2日。英國國家醫療服務系統（NHS England）公佈的資料顯示，死者的新冠病毒檢測結果呈陽性，年齡在80歲以上，死於埃塞克斯（Essex）的一家醫院。目前英國因新冠肺炎病逝的人數已超過4萬1500人。