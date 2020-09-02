普渡拜地基主！媽「擲筊10分鐘沒結果」求救　他一問關鍵：聖筊了

▲您家中有在拜地基主嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享農曆七月普渡拜地基主，媽媽擲筊了快10分鐘都未獲聖筊，直到他問了一個關鍵問題才讓地基主「心滿意足」。他表示，每家地基主個性不同，喜歡吃的也不同，所以菜色都可以依照自己家喜歡的去做調整。

「提醒一下拜地基主的時候別像我老母！」當事人1日在「靈異公社」臉書社團說，老母拜完地基主準備燒金紙，「但擲杯一直沒杯，丟了快10分鐘...求救！」他並還原當下對話：

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母親：阿弟來幫忙問一下，為什麼都不給燒金紙？



（原PO看了一下桌面，就看到原因了）



原PO：地基主在上，今天飯菜還滿意嗎？



地基主：聖筊。



原PO：那不給我老母燒金紙，是不是沒吃飽！



地基主：聖筊。



原PO：是不是我老母白飯的保鮮膜沒有開，你沒吃到飯？



地基主：聖筊。



原PO：那我先燒金紙，祢慢慢吃？



地基主：不要。



原PO：那我等祢吃完，不趕祢，祢慢慢吃？吃完再燒金紙？



地基主：聖筊。



（過了10至15分鐘）



原PO：地基主吃飽沒？可以燒金紙了嗎？



地基主：心滿意足，聖筊！

▼原PO分享拜地基主記得要打開保鮮膜。（示意／翻攝pixabay免費圖庫）

「大家拜拜記得保鮮膜別忘記打開啊！」原PO表示，每家地基主個性不同，喜歡吃的也不同，所以菜色都可以依照自己家喜歡的去做調整；而擲筊問事就把對方想成長輩，恭敬詢問，簡單明瞭，順著問題一步一步問，就容易問到想知道的事情。

原PO指出，「我超想問地基主大人是不是也不喜歡豆子，下次換掉，不然後來還是我要吃掉。可是地基主沒反對，我就不特別去問了，而且準備菜的不是我，以我老母方便為主！」

對此，許多網友留言，「真的耶，上次沒放筷子，也是一直擲不到杯」、「我家都香燒一半就直接化金了。沒擲杯」、「我好像沒在博杯欸...香也不能少太久，差不多燒到一半就可以拿去燒了」、「請神容易，送神難。不建議這樣問，直接燒就好。」

▼原PO說，每家地基主個性不同，喜歡吃的也不同。（示意圖／記者陳俊宏攝）