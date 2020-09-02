徐國勇親祭中元　聖興天后宮200萬祭品全數捐做公益

▲內政部長徐國勇出席聖興天后宮中元普渡 。（圖／聖興天后宮提供，下同）



政治中心／台北報導

中元普渡是國人的重要信仰活動，今年的中元節是9月2日，內政部長徐國勇親自前往台北市南港的聖興天后宮，參加普渡儀式。

在普渡儀式中，徐國勇與現場的民眾共同祈願台灣能風調雨順國泰民安，並肯定許多社會賢達慷慨解囊，大力支持在普渡之後將價值高達兩百萬元的祭品，全數捐做公益。

位於忠孝東路六段的聖興天后宮，佔地超過200坪，建築以東方簡約禪風設計，主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，簡稱「台北媽臺北媽」。

雖然是今年七月才舉行揭匾儀式的新興廟宇，但因為是從大甲鎮瀾宮分靈，已經香火鼎盛、信眾雲集，所以特地選在普渡法會期間，為幫助南港區需要協助的弱勢團體，聖興天后宮特將法會募集的物資與善款總額約新台200萬元全數捐贈南港一帶的公益團體。

今天的捐贈儀式，主持人為聖興天后宮主任委員、新潤建設董事長黃文辰，出席嘉賓包括徐國勇、立委邱志偉、吳秉叡、台北市議員洪健益等人。

黃文辰表示，在眾人見證下，將今年中元普渡法會所募集的物資與善款，合計約新台幣200萬元，捐贈給十個在地公益團體，宏揚台北聖興媽祖慈悲大愛精神，大愛傳遞南港，未來聖興天后宮更會以媽祖之名從事濟貧、義診、社會醫療、關懷弱勢等公益慈善活動，造福社會，透過舉辦文創活動，促使媽祖信仰年輕化，親近媽祖慈悲濟世的精神。



