快訊／震撼彈！林書豪「當台灣人」　證實入籍中華民國

記者許力方／綜合報導

曾在NBA寫下「林來瘋傳奇」的林書豪，目前為「無戶籍國民」，父親為此找上民代幫忙，請內政部、外交部協助，讓兒子取得中華民國國籍以及身分證，並於7月30日拿到護照，內政部長徐國勇說，林書豪「本來就台灣之子，要回來最好！」林父說，目前剛結束中國職籃賽季，林書豪正在美國休息，至於未來要去哪，都交給經紀人。

據了解，林書豪的父親以及經紀人拜訪內政部，因為林書豪如果要回台打球，也會希望是以本國籍人士的名義，然而他目前屬於無戶籍的國民，得先協助申請護照，就取得國籍，可以選擇住滿365天未離台，或以專業人士身分拿到身分證。

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▲林書豪父親為兒子拜訪內政部，協助取得台灣護照 。（圖／CFP）

▲林書豪曾寫下NBA「林來瘋」傳奇。（圖／達志影像／美聯社）



父親林繼明接受《東森新聞》訪問時表示，兒子最近才完成CBA球季，想要回去休息，目前希望讓他恢復身體狀況，未來不管在哪裡，都交給經紀人處理，因為林書豪喜歡打球以後不管在哪，都需要了解適應。

台北市議員鍾小平也對此證實，「都是籃球人，當然更樂意、也有義務要幫忙書豪取得中華民國護照」，因為入籍中華民國一直是書豪的心願，日前已經和林父一起去辦台灣護照，林書豪也很願意代表台灣出征國際賽。

內政部長徐國勇也說，林書豪的爸爸媽媽都是台灣人，那他當然是台灣人，內政部是掌管所有的戶籍，「他要回來台灣打球，我們非常高興。」

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▼林書豪取得台灣護照。（圖／鍾小平提供）