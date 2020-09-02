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蘇貞昌備啤酒迎捷克團：韋德齊立院演說滿堂彩　「我非常羨慕」

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記者陳家祥／台北報導

由捷克議長韋德齊率領的捷克訪團，2日來到行政院拜會。院長蘇貞昌致詞時特別準備來自捷克的品牌啤酒以示歡迎，除了重申民主自由是台捷兩國共同堅持外，也感謝捷克過去2年對台灣加入WHO的支持，未來將繼續鼓勵台商到捷克發展，深化雙方交流。蘇貞昌還笑說，韋德齊在立院「我是台灣人」演說獲得滿堂彩鼓掌，讓他非常羨慕。

蘇貞昌致詞時表示，台灣與捷克2個國家雖然距離遙遠，但我們共同對民主自由的堅持，今天讓我們坐在一起。尤其看到議長閣下率團到國會演講，特別說「我是台灣人」，讓國人特別的感動，國會議員不分朝野起立熱烈鼓掌，看了也非常高興。

▲▼蘇貞昌2日接見韋德齊。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌2日接見韋德齊，特別準備捷克產的啤酒。（圖／行政院提供）

蘇貞昌笑說，昨天議長閣下演講的地方，根據我國憲法規定，我做行政院長每年都要在那裏報告演講接受國會議員質詢，「他們從來沒有給我像給你一樣熱烈的掌聲，我非常羨慕」。

「雖然我們兩個國家距離遙遠，但台灣人民對於捷克印象非常好。」蘇貞昌表示，台灣人民在過去兩年中就有超過18萬人到捷克訪問旅遊，而且在台灣的超商就可以買到捷克生產的啤酒。說著說著，蘇貞昌便拿起擺在桌上的啤酒，笑稱這是昨天特別買來放在這裡，可以看到捷克在台灣有這麼樣的有印象，影響力也很大。

蘇貞昌表示，捷克歷史悠久，文化深遠、風景優美，自己在十幾年前也特別帶太太到貴國布拉格查理大橋去參觀旅遊，「還去掛了愛情鎖，到現在我們夫妻感情都很好」；蘇說，後來擔任台北縣長時，特別在漁人碼頭也蓋了情人橋。

蘇貞昌說，議長韋德齊當市長的小鎮，也風景優美得像童話故事，所以這次議長率團來成功訪問，相信會給很愛出國遊玩的台灣人民，對到捷克遊玩更有興趣。蘇表示，以我們一年1700萬人出國旅遊的紀錄，捷克只佔18萬人，還有很大的發展空間。

▲▼蘇貞昌2日接見韋德齊。（圖／行政院提供）

此外，蘇貞昌還說，捷克也是台灣在歐盟投資的重鎮，台灣在捷克有十幾億美金各方面的投資，創造1萬多個中高階就業機會，議長率團成功訪問，也會鼓勵台灣廠商到捷克投資多一點，由其實捷克通過有關避免重複課稅跟逃稅協定，明年1月實施後，對台灣廠商到捷克投資會有更大的鼓勵、更好的機會。

蘇貞昌表示，也要藉這機會感謝捷克參議員及各界，對於台灣加入WHO過去2年都給予大力支持，也希望透過貴我兩國的合作，多方面增加貴國跟台灣在國際上的空間以及相互多方面的合作。

最後，蘇貞昌說，台灣是個美麗的地方，我們國家的國民非常善良友善，對於國際交流大家都很熱情。貴團成員雖然很多都是第一次訪問台灣，但是像市長就曾經在台灣有比較多的機會，可以從這次貴團來台灣看到這麼好的天氣，這麼熱情的人民，應該會留有好印象，貴團翻譯也曾經在台灣學習語言，我也特別交代外交部和教育部，可以多提供一些機會給捷克優秀人才到台灣學習語言和取得學位，這樣必定會對台灣更有了解，增加兩國之間更多的友誼。

▲▼蘇貞昌2日接見韋德齊。（圖／行政院提供）

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關鍵字：

蘇貞昌行政院韋德齊

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