再增2例「台灣輸出」到越南、日本　已匡列「5位接觸者」採檢！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布新增1例境外移入，另外又新增2例「台灣輸出」個案。1名自台出境返回越南，1名是台灣人入境日本被驗出，目前兩例疫情調查都在進行中。

指揮官陳時中表示，兩名都是無症狀個案，1例是8/7從台灣回到越南，8/7、8/14採檢都是陰性，8/26進行第三次採檢才出現陽性，目前持續調查案例狀況，不過該名案例在台灣接觸只有4位，會進行核酸檢驗及血清檢驗。另一位是台灣人3/19從日本返回台灣，8/31再入境日本，採檢確診陽性，不過同行友人是陰性，在台接觸者1位。

請繼續往下閱讀...

另外今新增的境外移入是40多歲印尼籍男性船員（案489），其於今（2020）年8月16日入境即居家檢疫14天，因工作預定於9月2日再次出境，自費檢驗陽性。

案489持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，入境後直接前往防疫旅館進行14日居家檢疫；原預訂於9月2日出海，8月31日由公司安排專車送至醫院自費採檢，Ct值34，IgM及IgG皆為陽性，於今日確診，目前住院隔離治療中。

▲國內新增1例境外移入COVID-19個案，為印尼籍船員。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來