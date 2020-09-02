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平時就要灌輸小孩「3觀念」防歹徒！女律師曝10要點避免被綁架

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高雄失蹤少女獲救。（合成圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄失蹤少女獲救。（合成圖／記者吳奕靖翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄14歲少女遭淫魔保全囚禁，一案引爆全台熱議，就有許多家長惴惴不安，深怕孩子成為下一個綁架案主角。對此，「女人大律師李怡貞」就在粉絲專頁發文分享「律師執業心得」，「萬一有天孩子真的不小心被歹徒拐走，一定要事先教導孩子如何應對歹徒」，除了教學之外，也提醒爸媽們再忙都要多關心孩子，「注意孩子的變化，才能避免憾事發生。」

如果小孩真的不幸被歹徒拐走，李怡貞文中開頭就告訴爸媽，平常就要讓孩子有3點觀念應對歹徒，包括「1.不斷跟歹徒溝通」、「2.減少與歹徒敵對」、「3.保持自身體力 」。接著她做出幾個情境假設，第一個是「如果被綁架的附近，人煙稀少」，這時候千萬要避免大吵大鬧，以免激怒歹徒受到凌虐傷害。

請繼續往下閱讀...

接著是「如果已經被歹徒安置到一個固定的地方」，這時候為了降低歹徒戒心，最好先順從對方要求，像是問到家裡情形，可以透露父母姓名、電話、住址等基本資料，但家中經濟狀況一定要裝傻說不知道，或是就佯稱不清楚。

▲▼少女失蹤案_羅嫌移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

▲淫魔保全羅嫌移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

再來，已經「羊入虎口」的狀態下，除了順從、試圖讓歹徒降低戒心，也要保持冷靜和高度警戒心，「隨時保持信心，設法留下線索（如眼神、手勢、私人物品、字條等）或伺機留下求救訊息（叫外送留下暗示求救備註語句）」，也要盡量進食、活動，維持良好體能。

最後一點也相當重要，就是多觀察歹徒的舉動，並記下對方有什麼特徵，包括身高、胖瘦、髮型、長相、穿著和講話口音等。這些特點可以在被救出之後，提供給警方。另外，她也如何提出10個「如何避免被綁架？」的注意事項，並指出最關鍵的一環，「最重要的是希望父母再忙，都能多多關心自己的孩子陪伴自己的孩子，注意孩子的變化，才能避免憾事發生。」

▲▼警方說明高雄少女失蹤案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方說明高雄少女失蹤案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

10點「如何避免被綁架？」的注意事項：

1、出外遊玩，上下學或補習等，若沒有父母陪同，接送，至少也要同學結伴而行。
2、平時上學不要佩帶昂貴的飾物在身上，如金項鍊、手鐲等，也不穿著過於講究，以免引起歹徒的注意。
3、避免前往偏遠的公園、僻靜的巷弄、河堤、工地、空屋等地方活動。
4、避免出入電動玩具遊樂場所等複雜的環境。
5、不可以任意接受他人的饋贈，如金錢、玩具、食品、禮物等。
6、放學之後要立即回家，不要在外逗留。 如果事先沒有得到父母交待或同意，不要讓其他人接走，如有陌生人來接，應立即向老師報告。
7、遇到駕車或騎乘機車人靠近身旁時，要與他保持距離，提高警醒，最好是走向人多的地方。
8、不搭乘陌生人的車子。
9、乘坐住家公寓的電梯時，要注意有沒有奇怪的陌生人，避免和陌生人單獨共乘電梯。
10、在公共場所或網路世界不要隨意談論家裡的經濟情況。

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