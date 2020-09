韋德齊乘華航訪台！　華春瑩酸「充滿諷刺」：他需要上堂課

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院,院長游錫堃頒贈背帶及獎章。(圖/記者林敬旻攝)

記者鄭思楠/綜合報導

捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)率團訪問台灣6天,中國外交部長王毅警告,此舉是與中國14億人為敵,將為此付出代價,「你過線了。」此外,外交部發言人華春瑩也發Twitter斥責,其蓄意侵犯中國主權和領土完整,「他需要上堂課,好好學一下中華民族的歷史。」

華春瑩1日發文稱,「捷克參議院主席搭乘『中華航空』(華航)的航班,飛去中國的一個省份,意圖破壞中國主權和領土完整,這是多麼諷刺的事情啊!」

目前還在訪問德國的大陸外交部長王毅9月1日回應,堅持一個中國原則是中國和其他國家包括捷克建交的政治基礎,中方必須對捷方的「過線行為」做出必要反應。

王毅稱,「捷克參議長罔顧中方和捷克政府反對,執意訪問中國台灣地區,公然為『台獨』勢力張目,甚至還煽動其他國家效仿,這是公開的挑釁;中方必須要吿訴捷克參議長『你過線了」!」

他指,維護國家主權和領土完整,是每一個中國人的責任,更是中國外交部門的責任。他提到,中方是受到侵害的一方,不是製造問題的一方,在維護國家主權和領土完整問題上,中方必須亮明立場。

韋德齊於8月30日率89人代表團展開6日訪台行程,將會見蔡英文並出席經貿投資論壇等活動。捷克參議院議長也是捷克自1989年以來,訪台的最高官員。

The President of the #Czech Senate took a China Airlines flight to one of China's provinces to sabotage China's sovereignty and territorial integrity. IRONIC!

He needs a lesson on the history of the Chinese nation.