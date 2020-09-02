韋德齊乘華航訪台！　華春瑩酸「充滿諷刺」：他需要上堂課

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院，院長游錫堃頒贈背帶及獎章。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣6天，中國外交部長王毅警告，此舉是與中國14億人為敵，將為此付出代價，「你過線了。」此外，外交部發言人華春瑩也發Twitter斥責，其蓄意侵犯中國主權和領土完整，「他需要上堂課，好好學一下中華民族的歷史。」

華春瑩1日發文稱，「捷克參議院主席搭乘『中華航空』（華航）的航班，飛去中國的一個省份，意圖破壞中國主權和領土完整，這是多麼諷刺的事情啊！」

目前還在訪問德國的大陸外交部長王毅9月1日回應，堅持一個中國原則是中國和其他國家包括捷克建交的政治基礎，中方必須對捷方的「過線行為」做出必要反應。

王毅稱，「捷克參議長罔顧中方和捷克政府反對，執意訪問中國台灣地區，公然為『台獨』勢力張目，甚至還煽動其他國家效仿，這是公開的挑釁；中方必須要吿訴捷克參議長『你過線了」！」

他指，維護國家主權和領土完整，是每一個中國人的責任，更是中國外交部門的責任。他提到，中方是受到侵害的一方，不是製造問題的一方，在維護國家主權和領土完整問題上，中方必須亮明立場。

韋德齊於8月30日率89人代表團展開6日訪台行程，將會見蔡英文並出席經貿投資論壇等活動。捷克參議院議長也是捷克自1989年以來，訪台的最高官員。

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