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不只美豬牛...農委會放寬瘦肉精「做飼料」　江啟臣斥：荒腔走板

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▲▼江啟臣出席「還我公投行動」記者會 公投綁大選連署主文 江啟臣簽署第一份。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮，不僅如此，農委會最近公告，將瘦肉精做為牛、豬飼養飼料，引起民眾恐慌。關於種種爭議，國民黨主席江啟臣2日上午受訪表示，這種突襲式進口，讓國人沒有任何準備，連政府也沒有做好準備，執政黨立委搞不清楚，甚至負責食安把關的衛福部、農業輔導的農委會也搞不清楚狀況，面對民眾疑問的回答都呈現荒腔走板。

江啟臣質疑，蔡政府真的準備好了嗎？做這樣的決定換到了什麼？犧牲國人健康到底換到什麼？迄今沒有得到任何具體的答案，我們只知道蔡總統拿我們的健康去妥協，這並不是一個對等談判。

對於自費醫材上限悄悄上網公告、偷渡過關一事，江啟臣表示，這就是蔡政府的行事風格，很多事都用偷渡、用偷襲、或用多數暴力的方式，這次是不想讓立法院監督，包括進口瘦肉精美豬問題或攸關全民福祉的政策問題等，都想躲過國會的監督。

江啟臣強調，「躲過監督，也不做說明，這跟獨裁有什麼兩樣」，人民投票給蔡英文，但民主社會中，權力與制衡，一樣都不能少，「沒有制衡的權力只會構成腐化、貪腐與獨裁」，國民黨絕對會扮演在野黨的監督制衡力量，希望民眾支持國民黨的制衡。

國民黨2日上午也透過記者會表示，過去食安風暴都是因為價格成本低廉，混充後口感吃不出來，若有心人士刻意將台灣豬肉與含萊克多巴胺的進口豬肉混在一起製作加工品，例如水餃肉餡混進口豬肉五分之一或三分之一，產品標示上該如何標示？

國民黨指出，台灣原本就已開放美國不含瘦肉精的肉品進口，即便明確標示原產地，消費者也無法判斷肉品到底是否含有瘦肉精，豬肉產品的販售管道也多，包括夜市、傳統市場、攤販小吃等，政府是否充裕的稽查採驗人員？若沒有，如何能確保產地標示的正確性？

▼農委會公告開放瘦肉精做飼料。（圖／翻攝農委會）

▲▼農委會公告開放瘦肉精做飼料。（圖／翻攝農委會）

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