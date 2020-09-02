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陳吉仲收回「再加碼一百億」　下週公布百億護國豬基金用途

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▲▼ 周玉蔻與陳吉仲。（圖／截圖直播畫面）

▲陳吉仲今日出席「周玉蔻嗆新聞」廣播節目。（圖／截圖直播畫面）

記者崔至雲／台北報導

為減緩萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口台灣衝擊，農委會祭出百億經費協助養豬產業，農委會主委陳吉仲昨日再鬆口表示，「不排除再追加一百億預算」，不料，今日他卻表示，「沒有另外要拿另外一百億」，如果豬農真的有需要，要再一起討論，而目前的百億基金，會在下周前公開經費用途。

總統蔡英文28日宣布，開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，消息一出，各界譁然。但隨即政府就公布，將有一百基金協助農民，陳吉仲也在昨日接受媒體訪問時表示，已承諾百億基金協助農民，若不夠，會再負責爭取百億。

請繼續往下閱讀...

但今日陳吉仲接受廣播節目訪問時，主持人周玉蔻問到再加碼的一百億什麼時候到位？陳吉仲卻說，「沒有另外要拿另外一百億」，他昨日的意思應該是，如果有需要基金，會再跟豬農共同討論，如果要加碼會再跟行政院報告，首先應該先與農民了解到底困難在哪裡？

百億基金到底要怎用？陳吉仲說，至少有幾個工作要做，有時會聞到豬糞味就是空污、排泄污水沒做好，協助現代化設備改善，就是可以用百億來做。而百億基金也會公開透明，讓所有豬農都享用到，一、兩周後也會公布一百億的詳細用途，未來才會針對問題，逐步編列更多的預算，也希望百億基金用途未來讓進口的豬肉可以減少。

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