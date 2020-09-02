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19歲男愛熬夜、不吃飯「寶貝長鴿子蛋」　15天後噴膿湯…半邊切了

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下體,私密處,生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲他下體長出鴿子蛋。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市19歲李姓男生1個月前，早上起床時感覺下面有點脹脹的，一摸發現蛋蛋位置竟長出個腫塊，還硬硬的，有鴿子蛋大小，不痛不癢。沒想到半個月後，他一早醒來，發現腫塊破了個小口子，更不斷炸出膿湯，這才著急衝去醫院求助。

據《錢江晚報》報導，男生姓李，高中畢業後就離開父母獨自到杭州工作，他沒有穩定的工作，靠打短期工為生，沒工作的時候就捧著手機玩遊戲，一日三餐都是隨便吃。

1個月前，李男早上起床時感覺下面有點脹，他給自己做了檢查，發現左側陰囊有個腫塊，雖然有點緊張，但又不好意思上醫院，打算先觀察看看。

一個禮拜後，那個腫塊沒有消失，也沒有縮小的跡象，只是依然不痛不癢。李男就近找了家診所看診，接診醫生說，他得的是常見的附睾炎，開點藥吃吃就會好。於是，他買了藥服用，然而，又一周過去腫塊還是原樣。

半個月前，李男一早醒來，更發現腫塊破了個小口子，還在往外流膿液，趕緊起床去杭州市紅十字會醫院就診。泌尿外科主任秦勇診斷後表示，「患者1年前就因肺結核在紅會醫院治療，再加上急診經陰囊B超等檢查，我們很快就確定他得的是附睾結核，得做手術切除一側附睪及一段輸精管，因此當即就收住入院。」

聽到得切除附睪，李男起初說什麼都不肯答應，從老家趕來照顧他的媽媽更是焦慮到不行，「醫生，他才19歲，是我們家的獨子，要是切了，是不是就不能結婚生孩子了？」

面對母子倆的堅持，秦勇和醫生們一遍遍跟他們講道理，男人的精子在睪丸裡生成後，要到附睪裡長成熟，然後再通過輸精管出去完成他們的使命，「根據評估，李男的精子品質明顯下降，就是他一側的附睪和一小斷輸精管遭到了結核桿菌（Mycobacterium tuberculosis）的破，如果我們不及時手術切掉已不能發揮作用的部位，結核桿菌還可能會跑到另一側或是前列腺等部位，到時也許就真影響到生孩子了。」

一直磨了4天，他們才想明白。醫生表示，手術那天，整個手術過程如同雕花一般，非常考驗刀功，不過所幸手術最終很成功。

醫生提醒，這個病往往發生在那些免疫力低下的人身上，像李男這樣不好好吃飯、愛熬夜玩遊戲的人就是典型，「而結核桿菌通過呼吸進入人體以後，不光會在肺裡搞破壞，還會隨著血流到達身體的各個部位，附睪的血流豐富、組織酥鬆，就成了結核桿菌容易傾入的部位之一。」

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