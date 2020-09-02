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韓國抓耙子不爽了！指控台灣LED大廠竊取機密＋挖角　法院要重罰

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▲▼台灣科技業大廠「億光電子」遭控竊取南韓首爾半導體技術。（圖／翻攝自Google Map）

▲台灣科技業大廠「億光電子」遭控竊取南韓首爾半導體技術。（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／編譯

台灣最大LED封裝廠「億光電子」（Everlight Electronics）遭控透過以不道德的手段挖角首爾半導體（Seoul Semiconductor，서울반도체）員工，以此竊取對方公司的專利與技術，遭南韓法院判處鉅額罰金，而被挖角的員工則被判處1年上下的有期徒刑。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，億光電子此次遭南韓法院判處法定最高量刑，為罕見的案例。水原地方法院在判決書中表示，「判處億光電子法定最高量刑之罰金；而洩漏商業機密的首爾半導體前員工與主管階級則處1年上下有期徒刑、2至3年緩刑。」

報導指出，億光電子於2018年9月涉嫌以不道德的手段雇用來自首爾半導體的研發、營銷部門員工，透過讓員工使用假名，竊取首爾半導體耗費7年、投資5600億韓元（約新台幣138億元）所研發的Wicop技術，違反防止產業技術洩漏、防止不當競爭、保護商業機密等相關法律。另外，跳槽至億光電子的A某與其他2名員工，因涉嫌違法上述法條而遭羈押。

▲▼首爾半導體控訴，遭台灣LED大廠竊取技術。（圖／翻攝自Naver Map）

▲首爾半導體控訴，遭台灣LED大廠竊取技術。（圖／翻攝自Naver Map）

據悉，首爾半導體是全球最早開發出免封裝的LED Wicop，體積僅限有LED的4分之1，亮度高、適用範圍廣，與外觀相似的CSP（Chip Scale Package）產品，光效提升17%，主要用於汽車前照燈。

首爾半導體代表理事李貞勳（이정훈）憤慨表示，「應消除只擅於追逐金錢、以不道德手段竊取商業機密的無良企業。」

根據《中央社》報導，億光電子先前曾與光鈜科技組成專利訴訟策略聯盟，於2018年3月14日像德國聯邦專利法院控訴首爾半導體歐洲專利權無效，該法院於今年7月2日做出判決，表示首爾半導體歐洲專利號EPEP1697983（德國專利號DE60341314.5）全部專利權項無效，訴訟費用由首爾半導體承擔。

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