安倍閃辭...日韓關係卻無解！青瓦台「悲觀」：反韓才是政治正確

▲日韓兩國間存在著巨大的紛歧與矛盾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相安倍晉三28日下午因舊疾閃電請辭，此番波動將可能影響東北亞局勢。不過目前仍處於僵持的日韓關係，是否未來能可望改善？對此，外媒《紐約時報》分析，改善日韓兩國關係，成為下屆日本總理必須解決的課題；不過，南韓青瓦台卻抱持悲觀的態度。

《紐約時報》於當地時間29日發出一篇報導分析，無論下一任日本總理為何人，皆勢必會出手解決懸然未解的日韓關係。澳洲國立大學東北亞關係講師勞倫‧理查森（Lauren Richardson）指出，二戰朝鮮籍非法徵用勞工之南韓大法院判決結果與日韓貿易戰，導致兩國矛盾日漸加深，「東北亞同盟關係（日美韓）若遭削弱，從中得利的漁翁將會是中國與北韓。」

他指出，「南韓與日本可在維持區域內自由民主主義法治秩序上獲得利益，中國則對此強烈抵抗。不過若美國在區域內的影響態勢減弱，南韓與日本單靠自身國力，難以與中國抗衡。」

特別是美國除了11月要選出下任總統，還得專心應付新冠肺炎（COVID-19）疫情，根本無力介入亞洲各國間的紛爭。

▲美國須調解韓日間的矛盾，才能強化在西太平洋三邊的同盟關係。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》點出下屆日本總理需要應負的課題，分別是抑止新冠病毒持續擴散、解決日本長期經濟發展停滯、遏止中國擴張軍事力量、決定是否舉辦一再延期的東京奧運、美國大選議題等，另外還得面對長期處於矛盾的日韓關係、北韓飛彈與核武威脅等。

另外，南韓青瓦台某不具名的消息人士接受韓媒《中央日報》採訪時透露，「安倍晉三總理曾主導對南韓施行一系列強硬的報復手段，如今宣布閃電辭退，雖韓日兩國未來可能會多出一些對話的空間，但未來可能會成為下屆日本總理的人選中，皆對二戰強制徵用勞工等議題看法一致。」

該名人士補充道，「反韓輿論對於日本國內政治來說仍是相當有用的工具，因此我推測在自民黨總裁選舉中，反韓的論調仍派得上用場。」

南韓外交部也表示，「無論是誰成為下屆日本總理，韓日間的爭論接不會因此改變。我們不認為（安倍的辭職）會對韓日關係產生變化。」

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