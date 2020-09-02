Tinder、Grindr都中鏢！巴基斯坦政府封鎖5款交友APP：內容不道德

▲Tinder交友App風靡全球。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦（Pakistan）周二表示，已下令封鎖Tinder、Grindr等5款知名交友App，因為他們內含「不道德內容」，與國家法律相違背。此前巴基斯坦對知名短影音App「TikTok」下最後通牒，要求消除淫穢、背德內容，TikTok隨即更新App社群守則，並推出巴基斯坦國語烏爾都語（Urdu）版本。

路透社報導，巴基斯坦是繼印尼之後全球穆斯林人口最多的國家，該國法律中婚外情及同性戀愛皆會屬違法，許多風靡全球的軟體都必須經過量身裁剪才能符合該國法律。

巴基斯坦電訊當局指出，已經向5個App公司的管理部門寄出通知，內文警告「請注意不道德及不體面的內容串流所造成的負面影響。」除了Tinder、Grindr，另外3個交友App分別為 Tagged、Skout，還有SayHi。

目前尚無公司回應巴基斯坦當局的「背德警告」，Tinder、Tagged、Skout和Grindr無法立即回應路透社採訪，SayHi則是聯繫不上。

巴基斯坦8月初對TikTok下達最後通牒，要求改善不道德、淫穢和庸俗的內容，否則滾蛋，TikTok數天後宣布更新該區App的社群守則，並加入烏爾都語版本。此前即已收到巴基斯坦當局嚴正警告的TikTok，事實上也在2019年宣布刪除了370萬個用戶違規影片。