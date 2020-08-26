巴基斯坦生人「勿靠近電線桿」　連3日暴雨逾90人喪命

▲巴基斯坦嚴重洪災，3天內至少超過90人死亡。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

強勁的西南季風連續三天為巴基斯坦各地帶來豪雨，引起的洪災已經導致超過90人死亡、逾1000棟房屋被毀。尤其一場暴雨襲擊了港口城市喀拉蚩（Karachi），讓整座城市的街道徹底淹沒在泥水中。

喀拉蚩民眾已經受困於大水中多日，卻遲遲不見洪水消退。一名推特用戶憤怒地在網上批評，「每年降雨後都向我們顯示，喀拉蚩需要更好的建設規劃....就連 Agha Khan這樣的醫院都在受難...願神幫助我們。」

Every year the rain shows us that Karachi needs better infrastructure planning.... even hospitals such as Agha Khan are suffering... God help us all! #KarachiRain pic.twitter.com/TeIXue4IXV — Asim Jofa (@asimjofa) August 25, 2020

If this image from Karachi doesn't shake you to your core, there's something very very wrong with you. pic.twitter.com/9BIWf4IHyx — Ell_Enn (@ell_enn) August 25, 2020

喀拉蚩是巴基斯坦信德省的首府，是銀行業、工業、經濟及商業中心，也是最大的城市與港口，擁有超過2000萬的龐大的人口。

有一名小孩在Haroonabad地區因為洪水讓電線漏電，在泥水中被活活電死，另外薩達爾DJ學院也有類似的一則案例。首席部長穆拉德（Murad Ali Shah）週二（25日）晚間表示，在喀拉蚩與其他地區發生強降雨後，政府已經發布警報，取消所有員工的假期，以指示災難管理局開始救災行動。

▲街道上所有汽機車都被洪水淹沒，民眾不得不在及腰的大水中艱難前行。（圖／路透）



在北喀拉蚩多個地區陷入停電狀態，因為大量雨水侵入電線造成短路。電力公司為了安全起見，已經切斷了洪水災區的所有電力供應，警告民眾不要靠近電線桿。

在巴基斯坦水災造成的總共90多人死亡中，信德省就有31人，而其中還包括3名小孩。這場連日大雨預計會持續到周四（27日），作為短暫結束。