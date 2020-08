巴基斯坦生人「勿靠近電線桿」　連3日暴雨逾90人喪命

▲巴基斯坦嚴重洪災,3天內至少超過90人死亡。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

強勁的西南季風連續三天為巴基斯坦各地帶來豪雨,引起的洪災已經導致超過90人死亡、逾1000棟房屋被毀。尤其一場暴雨襲擊了港口城市喀拉蚩(Karachi),讓整座城市的街道徹底淹沒在泥水中。

喀拉蚩民眾已經受困於大水中多日,卻遲遲不見洪水消退。一名推特用戶憤怒地在網上批評,「每年降雨後都向我們顯示,喀拉蚩需要更好的建設規劃....就連 Agha Khan這樣的醫院都在受難...願神幫助我們。」

Every year the rain shows us that Karachi needs better infrastructure planning.... even hospitals such as Agha Khan are suffering... God help us all! #KarachiRain pic.twitter.com/TeIXue4IXV