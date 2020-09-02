特製宵夜吐司擺滿「35顆小珍珠」！　4千網友一看崩潰狂嘔

記者黃翊婷／綜合報導

半夜肚子餓，大多數人不是選擇出去買、叫外送，要不然就是利用手邊食材做點簡單料理當宵夜。台北市一名網友日前在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張宵夜照，一片白吐司上面放滿35顆飽滿的蛤蜊，卻讓其他網友看完忍不住崩潰直呼密集恐懼症發作，「這是兩個不能放一起的東西」、「噁心（嘔吐的表情符號）」。

▲原PO分享特製的宵夜吐司。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO上月31日凌晨0時30分在臉書「爆廢公社二館」PO文，分享他的獨門宵夜「蛤蜊吐司」，只見一片白吐司上面放滿35顆蛤蜊，但並沒有加上其他配料或是調味料。這張宵夜照一公開，立即掀起其他網友熱烈討論，整整2天狂吸超過4000名網友來「朝聖」，至今都還持續有人留言吐槽。

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大多數網友無法接受這樣的吃法，紛紛留言直呼噁心、崩潰，「突然密集上身」、「其實這兩樣單吃都不錯，湊在一起就有點怪」、「這是兩個不能放一起的東西」、「吐司應該只是盤子吧」、「我到剛剛還超想吃蛤蜊，一看到這個突然不餓了」、「蛤蜊還是煮湯看起來比較好吃」。

但也有不少網友表明想吃，或者提議再加點料看起來會更美味，「加九層塔、奶油、起司下去烤，就是蛤蜊Pizza了」、「所以我說那個醬汁呢」。還有愛吃蛤蜊的網友加碼曬出自己的蛤蜊麵，光是一碗麵就有77顆，同樣吃好吃滿！