阿中部長變身「時髦大叔」登GQ！「黑大衣+圓框眼鏡」狂秀知性熟男魅力

在 Instagram 查看這則貼文 GQ Taiwan（@gqtaiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 6:49 張貼

▲陳時中為《GQ》9月封面人物。（圖／翻攝自GQ／instagram）



記者崔子柔／綜合報導

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中帶領台灣防疫團隊表現出色，平時總是穿著襯衫搭配指揮中心背心現身記者會，這次他戴上圓框眼鏡，身披大衣登上《GQ》9月號封面，一展知性熟男魅力，給人驚豔的新形象。

《GQ》昨日在instagram釋出2張陳時中在9月號的相片，他分別穿著Gucci的2件不同風格外套，一件是藏藍色大衣，另一則是卡其色風衣外套，他也用圓框眼鏡、高領毛衣作為搭配，讓網友一看都說「帥，很有熟男的味道～～～」、「這拍的很好耶 超適合」、「GQ好會挑人」。

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陳時中這次專訪主題為台灣防疫，他提到，這段期間他最難忘的有2件事，第1件事是踏上寶瓶星號，宣布大家都可以回家時，全場的歡呼，「讓我覺得自己為大家盡了一些心力」，另外就是武漢包機回來，乘客下飛機的那一刻讓他感到相當震撼。

《GQ》選擇衛福部在忠孝東路六段上的衛生福利大樓作為拍攝地點，背景包括玻璃圍牆、空橋、灰色石子地等，甚至還請了幾位戴著口罩的臨演，一切就是陳時中的日常生活環境，但換了套衣服，就在最熟悉的地方拍攝出不同風格的時尚作品。

▼陳時中時尚新形象讓網友驚艷不已。（圖／翻攝自GQ／instagram）

