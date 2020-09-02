　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿中部長變身「時髦大叔」登GQ！「黑大衣+圓框眼鏡」狂秀知性熟男魅力

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲陳時中為《GQ》9月封面人物。（圖／翻攝自GQ／instagram）

記者崔子柔／綜合報導

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中帶領台灣防疫團隊表現出色，平時總是穿著襯衫搭配指揮中心背心現身記者會，這次他戴上圓框眼鏡，身披大衣登上《GQ》9月號封面，一展知性熟男魅力，給人驚豔的新形象。

《GQ》昨日在instagram釋出2張陳時中在9月號的相片，他分別穿著Gucci的2件不同風格外套，一件是藏藍色大衣，另一則是卡其色風衣外套，他也用圓框眼鏡、高領毛衣作為搭配，讓網友一看都說「帥，很有熟男的味道～～～」、「這拍的很好耶 超適合」、「GQ好會挑人」。

請繼續往下閱讀...

陳時中這次專訪主題為台灣防疫，他提到，這段期間他最難忘的有2件事，第1件事是踏上寶瓶星號，宣布大家都可以回家時，全場的歡呼，「讓我覺得自己為大家盡了一些心力」，另外就是武漢包機回來，乘客下飛機的那一刻讓他感到相當震撼。

《GQ》選擇衛福部在忠孝東路六段上的衛生福利大樓作為拍攝地點，背景包括玻璃圍牆、空橋、灰色石子地等，甚至還請了幾位戴著口罩的臨演，一切就是陳時中的日常生活環境，但換了套衣服，就在最熟悉的地方拍攝出不同風格的時尚作品。

▼陳時中時尚新形象讓網友驚艷不已。（圖／翻攝自GQ／instagram）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
獨／高雄少女親曝囚66小時內幕　「保全界李宗瑞」還拿留言給她
郭雪芙爆淪小三扶正試婚ing！　穩交孫其君「帶回家過夜」全被
館長害慘全台養蝦人　價跌新低！水產達人怒批：成就自己糟蹋我們
淫魔保全「2次性侵」都在恐怖密室！　高雄少女1原因未遭毒手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿中部長變身「時髦大叔」登GQ！「黑大衣+圓框眼鏡」狂秀知性熟男魅力

館長害慘全台養蝦人　價跌新低！水產達人怒批：成就自己糟蹋我們

雙颱很猛！海神將快速增強「可能會太大太強」　全台連下2天時間曝

台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息

台漫畫家登《週刊少年JUMP》　闖漫畫大國感：日本是讀空氣的民族

基隆中元祭深夜施放水燈　首用大吊車王船吊下海...民眾高喊「發喔！」

10號颱風「海神」路徑收束！即將大轉彎　甩雨北台灣時間點出爐

屁孩狠嗆「館長老婆會被處理」！能仁家商急發聲明...案情大逆轉

開放瘦肉精美豬換取FTA門票？醫：當執政當局的養豬支持者很辛苦

美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣「迷彩色」曝光

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

阿中部長變身「時髦大叔」登GQ！「黑大衣+圓框眼鏡」狂秀知性熟男魅力

館長害慘全台養蝦人　價跌新低！水產達人怒批：成就自己糟蹋我們

雙颱很猛！海神將快速增強「可能會太大太強」　全台連下2天時間曝

台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息

台漫畫家登《週刊少年JUMP》　闖漫畫大國感：日本是讀空氣的民族

基隆中元祭深夜施放水燈　首用大吊車王船吊下海...民眾高喊「發喔！」

10號颱風「海神」路徑收束！即將大轉彎　甩雨北台灣時間點出爐

屁孩狠嗆「館長老婆會被處理」！能仁家商急發聲明...案情大逆轉

開放瘦肉精美豬換取FTA門票？醫：當執政當局的養豬支持者很辛苦

美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣「迷彩色」曝光

美網／防疫漏洞？法選手確診　密切接觸者照樣能參賽引疑慮

夢多又交新女友！熱戀約會「大街上反覆親喇」　手沒閒著摸胸又抓屁

慈善家遭爆「性侵酒店妹」　挪善款硬上辯：2女公關想要拉我進廁所

Sandy熱戀4年「廣告公司CEO男」正面曝光！　深夜甜蜜回家爆同居

台中店傳被洗錢集團相中！館長「半路攔截」惹殺機　警：匪夷所思

政府薪資補助政策奏效！　歐元區7月失業率僅增0.2％「成功防疫」

承諾都會變！赴美見媽媽改帶郭雪芙　孫其君前女友還傻傻禱告

阿中部長變身「時髦大叔」登GQ！「黑大衣+圓框眼鏡」狂秀知性熟男魅力

海陸乾哥是惡狼！中華錢櫃自灌「強壓女大生」害命　悲母追真相

中擴軍逼台　美部署轟炸機嚇阻：1架武器運酬量抵整個航艦戰鬥群

超乖法鬥！聽到「數數字」突定格　下秒配合馬麻歪頭露齒給剔牙XD

生活熱門新聞

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

即／太平洋雙颱！第10號海神生成

海神颱風大轉彎　甩雨北台時間點出爐

屁孩嗆館長妻會被處理！能仁家商回應

期許老婆有上進心　自私尪列清單遭砲翻

高嘉瑜探望獻唱　館長表情逐漸母湯

PTT大神接龍「拼上最後一塊拼圖」

美德口罩參戰！10月開賣迷彩色曝光

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

Joeman快突破200萬訂閱　PTT爆熱議

找到保全李宗瑞！肉搜大神助破案

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

15歲小小彬升高中了！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面