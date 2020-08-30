愛妻坐月子！神隊友列「30天菜單」親手下廚　猛砸閃光彈羨煞網

▲月子餐菜單。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

月子坐得好不好，攸關媽媽日後身體健康的好壞，因此不少人都相當注重產後調理，另一半也會幫忙整頓家中大小事。這名爸爸表示，二寶就快要出生了，因此太太請他來做月子餐，而他也細心的列出了整整30天的早、午、晚餐，菜色豐富又營養，用心指數破表。

這名爸爸在「爆廢公社」上發文表示，妻子的產期將至，第2個孩子就快要出生了，因此對方就交付他一個重要任務。原PO列出了他可以親手烹飪出的菜色，不過因為擔心踩到地雷，因此詢問網友，「不知道大家能否給點建議？」

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原PO列出了30天的早、午、晚餐，且還依照主食、穀類、肉類及蛋白質、葉菜、湯品、水果、甜品各別陳列，菜色豐富、重複性低，且營養滿點，用心指數破表，在月子餐的設計上耗費了不少心思。

不少網友看到貼文後，紛紛給出建議，「空心菜、芭樂會退奶，仙草蜜、哈密瓜、綠豆薏仁這些涼的感覺好像不適合」、「建議先把冷底的食物挑掉吧」、「先不要炒蒜頭，都先用薑做替代，青菜可以加一些枸杞」、「記得要用月子水喔，還有生完第一個禮拜不能太補」、「酪梨油質多，建議不要喝太多，以免塞奶唷」、「榛果類也不太好，易塞奶」、「鳳梨不可以吧」。

原PO的舉動也羨煞一票人，「別人的老公總是不會讓人失望」、「不管如何，你這份用心就該給100分」、「好老公！你老婆嫁對了」、「你老婆真幸福」、「你超帥」、「已羨慕」、「好用心喔」、「神隊友來著」、「為什麼大都看得到內容，我只看到一片白啊」。

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