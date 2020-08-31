打工不加班！男大生百人群組自爆「1需求」　職員一看：害羞了

▲男大生不加班事由讓原PO害羞了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

暑假打工旺季到，不少學生都會在這個時期投入暑期工讀行列。一名男網友在臉書《爆廢公社》貼文，說公司有暑期短期工，有大學生來工讀，公司也提供提前出勤給加班費，讓大學生可以賺更多外快。沒想到，有男大生最後一天上班的時候，在近百人的公司聯絡群組，留下讓人害羞的不加班理由，讓其他人笑噴。

「公司有暑假短期工，大學生來工讀，今天最後一天上班」，結果有男大生不打算提前加班賺外快，就在群組裡面回報、附上事由。這位男網友貼出群組訊息截圖，只見男大生寫下事由「生理需求無法提前加班」。

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這一句讓原PO直呼，「這位弟弟沒有提前出勤賺加班費，在近百人的聯絡群組，留下令人害羞的不加班理由……」也忍不住用hashtag表達心中的疑惑「#年輕18歲男孩紙的生理需求是那個嗎」、「#開學收心操」。

貼文一出，馬上引發熱論，「18歲需求很大喔！」「所以生理需求證明是……？」「所以大家都知道他生理需求不加班。」「年輕真好……真是個熱血青年啊～」「請附上衛生紙證明。」還有人則笑說，「他因為不想在外面大便，所以不加班，不行嗎？」「單純不想加班而已啊！」「起來沒啥問題吧」、「」「他可能以為男生也有生理假？」