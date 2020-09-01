健身房驚見「女上男下」！馬尾女雙手摸胸斜坐　網羞：濕人教練

▲女教練坐在猛男身上，男網友看完後全暴動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

隨著運動風氣的盛行，很多人為了追求更好的體態，開始上健身房雕塑身材，一名網友日前上健身房運動，意外驚見身穿「私人教練」的馬尾女子，斜坐在一名猛男身上並且雙手摸胸，原PO看到後傻眼直呼，「這哪招阿！」

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，一名穿背心的男子躺在躺椅上，正在進行胸推的訓練動作，手握器材雙手肌肉線條全都露出，還有一名身材有致的美女教練陪伴。女教練坐在猛男身上，雙手還放在對方胸上，最令人注意的是，衣服上竟然寫「私人教練」。貼文一出後，立刻引來上萬名網友按讚留言。

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許多男網友看完後紛紛暴動，「地點在那裡！我突然對健身充滿著熱誠」、「生活的熱情提升了」、「別人的教練都不會讓我們失望」、「可以指定這教練嘛？先刷100堂」、「哪家高級健身房有這服務！請私訊告訴我！入會要多少」、「這是哪一間，我要報名」、「課程直接買爆」。

也有網友留言，「濕人教練的比較有技術教學，下次要先慎選」、「原來私人教練有這種服務，難怪業績很高」、「盡責的教練！這是榜樣！明年要來頒個獎給她」、「都告訴你是濕人教練了，還不懂」。也有不少女朋友標記男友，「難怪你這麼愛去健身房」。