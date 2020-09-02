館長害慘全台養蝦人　價跌新低！水產達人怒批：成就自己糟蹋我們

▲館長陳之漢因賣蝦的言論掀起爭議。（圖／翻攝自飆悍臉書粉絲頁）

圖、文／CTWANT

知名的健身館網紅「館長」陳之漢在上周（8月28日）凌晨遭槍擊，館長在病床上開直播，委曲的說「自己為台灣做了這麼多事情，從來沒有去要求什麼利益、要求回報。」但諷刺的是，館長遇襲之前，為了賣進口蝦，在直播上說台灣蝦「透藥」，令外界一片嘩然；本刊走訪中南部多處魚塭，蝦農們紛紛憤怒表示，這幾年極端氣候，蝦子收成已經不好，館長胡說八道更讓蝦價跌到谷底！

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事業心積極的館長作風評價兩極，最近為了推廣自己的電商平台，常在臉書開直播賣商品；8月中旬，館長叫賣一批進口的厄瓜多白蝦，不惜拿本地蝦農當墊腳石，辣嗆：「台灣蝦什麼時候出問題，你去看舊新聞2016年……台灣本地草蝦出問題，養殖的時候透藥仔」，這番「台灣本地草蝦出問題」的相關言論，不但引起知名政論主持人劉寶傑在節目上公開怒轟，也讓原本沉默的產地養殖蝦業者激憤串連，甚至在館長中槍當日舉行記者會，呼籲館長必須公開向全台灣的蝦農道歉。

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▲館長在直播中提到「台灣的蝦子沒有用藥嗎」。（合成圖／擷取自Youtube館長成吉思汗）

依農委會統計，養蝦的前5大縣市分別是台南市、嘉義縣、高雄市、雲林縣、屏東縣，一年產值破39億元。以不靠海的嘉義縣義竹鄉來說，人口僅1萬8千人，魚蝦混養的漁塭卻高達2千多畝，39歲漁民郭紘瑜就住在漁塭旁，日夜與狗相伴，他經營的臉書粉專「過路一尾鮮」有6千多名粉絲追隨，小有名氣。

郭紘瑜氣憤地向本刊記者說：「我原本不打算加入這場網紅的戰爭，但是館長的話害慘我們了。有人傳臉書騷擾我，罵說你們這些養殖業者沒良心，養蝦透藥仔！我前後接到數十多通客人打來問：『小郭，到底你的蝦有沒有用藥？我們會怕！』我每年花好幾萬元自主送驗，都比不上這次被抹黑！」

採訪當天下暴雨，郭紘瑜冒雨收蝦，他表情無奈表示：「不好意思，產量不多拍起來不好看！這幾年極端氣候，蝦子養不大，育成率只剩一成，以前5公頃一年收4萬斤，現在能收1萬斤就偷笑了。」

郭紘瑜感嘆今年真是歹年冬，2月「人類瘟疫」新冠肺炎疫情爆發，銷量跌3成；4月爆傳出「中國蝦瘟」十足目虹彩病毒入侵台灣，媒體誤傳「蝦傳人」，銷量掉8成，好不容易前陣子爬回來一些，館長又攻擊台灣蝦，成了壓倒蝦價的最後一根稻草，以一台斤（約24尾）的白蝦價格來說，今年最高賣270元，歷經這些風波後，一路跌到只剩140元新低。

關於養殖業者們的抗議，館長的助理小宇於周一（31日）回應，認為一切都是「標題殺人」，他說：「館長沒有那樣講，整段2、3小時的直播，提到台灣蝦的只有幾句，是媒體刻意放大報導。」

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▲養蝦業者對館長的說法非常不以為然，認為是一種「恐怖行銷」。（圖／CTWANT提供）

館長在網路直播上賣的冷凍白蝦來自南美厄瓜多，是僅次於中國和越南的世界第三大白蝦生產國，輸出中國年賺逾10億美元。

曾被Discovery專題報導無毒養殖的台南漁民黃國良表示，非常不恥館長這種「成就自己傷害別人」的恐懼式行銷，「產地養殖業者向來是沒聲音的一群，我這次站出來舉辦萬人吃蝦活動，就是不想讓養殖業者被糟蹋。」他受訪時愈說愈氣，甚至拿出館長在直播時秀出的厄瓜多白蝦照片，以及粉絲買回家煮熟後的蝦子照片說：「蝦沒煮熟前的照片看來顏色慘白，煮熟後，蝦殼和蝦肉離了3條街，品質好的蝦子怎麼會這樣？怎麼會敢端這種貨色來攻擊台灣養殖業？」

水產獸醫師盧彥伶表示：「不新鮮的蝦子偏慘白，新鮮的會帶點綠、比較透明；不新鮮的蝦子煮熟後，會縮得比較明顯。」

▲養蝦業者自行送檢，未檢出用藥的報告證明。

立委魯明哲指出，國內水產食品藥物殘留最大的問題，大都在運銷端，部分不肖盤商為減少損耗，偷偷使用不合法藥劑延長保鮮，政府應加強查驗，找出害群之馬；對於惡意渲染的不實訊息，警政單位也應深入追查，是否是有心人士製造假消息，想從中謀利。

館長中槍後在病床上開直播，除了自爆「有人買凶殺人」，還強調「自己為台灣做了這麼多事情，從來沒有去要求什麼利益、要求回報。」對於「養蝦透藥」造成的傷害卻隻字未提；館長固然是暴力的受害人，不過，廣大的蝦農又何嘗不是呢？

為了自己的電商利益打壓台灣蝦，館長已經惹火本地養殖業者成了公敵。館長後來不幸遇襲，但在中槍時、送醫後在病床上仍不忘開直播賺點閱率，熱炒話題的背後，其長年營造愛台灣的形象已然受創。

關於養殖業者們的抗議，館長的助理小宇於周一（31日）回應，認為一切都是「標題殺人」，他說：「館長沒有那樣講，整段2、3小時的直播，提到台灣蝦的只有幾句，是有媒體刻意放大報導；我們賣的蝦子都符合食安、有合法報關流程，有問題可以去檢舉。」

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