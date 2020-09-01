晚場鬼片「影廳只他1人」好毛！苦等17分鐘崩潰了：農曆7月糟蹋偶

▲獨享影廳在農曆7月根本就是悲劇 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

8月下旬進入農曆7月，不少鬼片會趁這時上映，就有一名男網友到影城看一部驚悚恐怖片，結果電影已經要放映了，整個影廳還是只有他一個人，讓他忍不住貼出3個驚恐的表情符號，「可以不要讓我一個人看鬼片嗎？」空蕩影廳的照片一出，其他人都紛紛開玩笑，「明明就一堆人，怕什麼」、「我看到的是客滿。」

這位男網友晚上8:50在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，「某恐怖片20:50播出，到現在還沒有觀眾進場看電影……」只見他從坐位上往螢幕方向拍，放眼望去一片空位，讓原PO不禁用hashtag直呼「#可以不要讓我一個人看鬼片嗎？」還附上3個嚇到臉色發青的表情符號。

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電影快開演前，原PO更在留言處崩潰一波，「現在（9:07）還沒人進來看電影，農曆7月老天爺為什麼要這樣糟蹋偶！」結果看到照片後，不少網友還留言鬧原PO，「剛剛要買跟你同一場，店員說今日都客滿要等明天了」、「你去PO靈異公社，一定很多人頭暈」、「樓主，你該看眼科了，明明就客滿，連走道上都有人坐著呢」、「你們這些人真的好壞，版主應該被嚇跑了。」

隔了約2小時，原PO在晚上11:19報平安，「在剛剛解鎖農曆7月一個人到電影院看鬼片，廢友真是太壞了，一直說電影院還有其他人，明明就只有我一人啊！」也說好險他不是看上一部戰爭中的鬼故事，不然真的會閃尿，而且電影院冷氣開太強，他覺得很冷，「#不說了先去吃一碗豬腳麵線壓壓驚」。