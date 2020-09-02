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中擴軍逼台　美部署轟炸機嚇阻：1架武器運酬量抵整個航艦戰鬥群

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▲▼美軍B-1B轟炸機飛臨韓半島。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍B-1B轟炸機1個多月前自關島起飛底南海航行，軍事恫嚇意圖明確。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社香港1日綜合外電報導

中國威脅攻台、意圖擴大控制南海和其他爭議領土。路透社分析，美國及其東亞盟友透過調整武力和戰略來制止中國，而部署轟炸機正是美方威懾行動的一項要素。

7月21日，美國空軍兩架B-1B轟炸機從關島起飛，向西越過太平洋，朝引發爭議的南海飛去。

當時美國雷根號（USS Ronald Reagan）航空母艦及其護航艦隊正在附近的菲律賓海演習，根據美軍釋出的影像，兩架轟炸機低空飛越雷根號上空。

路透社指出，這次行動是美國總統川普的政府強化挑戰中國共產黨的一環，也是在挑戰中國對南海這個全球重要戰略水道的大範圍主權聲索。

現在美國高官在外交層面對北京當局口誅筆伐，美國國防部則倚靠重裝長程轟炸機的火力，試圖制衡北京控制中國附近海域的企圖。

據美國軍方聲明和官方社群媒體貼文所述，自今年1月下旬以來，通常會成對出任務的美軍B-1B和B-52轟炸機，已在重要水道上空進行約20次飛行任務。這些水道包括南海、東海與日本海等。

軍事分析家表示，這些飛行任務目的在於釋出以下明確訊號：美國隨時能從遙遠的基地，威脅中國的艦隊和中國陸地目標；而且美國不必移動美軍航艦及其他昂貴水面艦艇，至北京龐大飛彈火力的射程內。

美國空軍退役中將、華府智庫「密契爾航太研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖拉（David Deptula）說：「一架B-1（轟炸機）一天內可載運的武器酬載量等同於一個航艦戰鬥群。」

而且危機發生時，轟炸機可以更快速進行部署。德普圖拉說：「船艦可能得花上幾週才能就定位，視它們所在位置而定。但使用轟炸機，就能在數小時內回應。」

不過德普圖拉也指出，美國的目標是嚇阻戰爭發生。他表示：「沒人想跟中國陷入衝突。」

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