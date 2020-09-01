這個「生日蛋糕」有聲音！師傅看到成品當場傻眼：我一定會被客訴！

▲有聲音的生日蛋糕。（圖／蛋糕店師傅授權提供）

記者陳雕文／桃園報導

桃園某間蛋糕店日前接到一個單，客人希望店家特製一顆「喊得出名字又可愛的」卡通人物蛋糕，年輕師傅發揮創意認真製作，但當資深師傅看到出爐的蛋糕，瞬間傻眼直呼，「這殺毀！我一定會被客訴！」並拍照PO上網跟大家分享，網友看了紛紛留言說，「這塊蛋糕有聲音！」、「要進來囉～」、「超接地氣！」

▲有聲音的生日蛋糕，完美呈現「哆啦AV夢」版的胖虎。（圖／蛋糕店師傅授權提供）

資深師傅受訪表示，客人很年輕，給我們很大的發揮空間，希望設計出的卡通人物是大家都超熟悉，而且又能跟上近期最夯的話題，因此徒弟在26日以「哆啦AV夢」為出發點製作生日蛋糕，幸好最後客人也很滿意，我們沒有被客訴唷。

近期一部叫做《哆啦AV夢》的同人漫畫爆紅，由於劇情太過重口味與獵奇，以至於翻新了許多人對《哆啦A夢》的理解，劇情大概是講述大雄因為被小夫欺負嚇到尿褲子，因此向哆啦A夢請求一個能把小夫嚇到挫屎的道具，進而發現了小夫與胖虎不為人知的關係…

這部18禁漫畫當中，「小夫，我要進來了」與「胖虎的鐵青臉」更成為爆紅梗，也讓許多人直呼「童年破壞者」、「看了就回不去了」。